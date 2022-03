Confira lista dos candidatos aprovados no programa CNH Social, em Goiás

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou, nesta terça-feira (22/3), a lista dos candidatos aprovados no programa CNH Social, do Governo de Goiás. São 11.010 vagas para que a população de baixa renda possa obter, adicionar ou mudar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente.

Esta é a 6ª etapa do programa e registou recorde de inscritos, contando com 65.220 pessoas que se candidataram para uma das vagas. Segundo o Detran-GO, a modalidade mais concorrida foi a Urbana com 56.015 inscritos, seguida pela Rural (4.605) e Estudantil (4.600).

Os selecionados no programa contam com isenção de taxas como inclusão no Renach, licença de aprendizagem de direção veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico. Além disso, também são oferecidos o curso teórico de legislação de trânsito, aulas práticas de direção e até três retestes de forma gratuita.

Os candidatos devem efetuar a matrícula através do site do Detran-GO. Após a efetuação da matrícula, é preciso imprimir o comprovante e procurar uma unidade de atendimento presencial Vapt Vupt ou Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para apresentar a documentação.

Cronograma do programa CNH Social

Os candidatos selecionados devem estar atentos ao cronograma de cada etapa do programa, pois aqueles que perderem o prazo ou deixarem de apresentar a documentação compatível com as informações prestadas, no momento da inscrição, serão automaticamente desclassificados.

Conforme previsto no cronograma, os candidatos têm até o dia 5 para realizar a matrícula, posteriormente será iniciado o prazo para a abertura do Registro Nacional de Habilitação (Renach). Essa etapa deve ser concluída até o dia 22 de abril.

Cronograma

22/03/22 – Divulgação da lista dos contemplados e abertura da matrícula on-line

05/04/22 – Encerramento da matrícula online

22/04/22 – Prazo final para entrega de documentação e abertura do Renach

A lista dos candidatos classificados pode ser conferida diretamente no site do Detran-GO ou clicando aqui.