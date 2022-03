Exposição 100 Anos Depois será aberta no Museu Frei Confaloni

A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) abre, na quinta-feira (24/3), a partir das 19h30, a exposição de arte coletiva “100 anos Depois”, que acontece no Museu Frei Confaloni, na Antiga Estação Ferroviária. Assim, a mostra reúne obras inéditas de 31 artistas em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A exposição tem parceria da Associação Goiana de Artes Visuais (AGAV).

As obras foram produzidas especialmente para a exposição, e dão continuidade à série de eventos comemorativos iniciados ainda no mês de fevereiro em Goiânia. Dessa maneira, a exposição 100 Anos Depois fica em cartaz para a população até o dia 3 de abril. A visitação será sempre de terça-feira a domingo, das 8h às 18h.

O presidente da AGAV, Valdir Ferreira, explica que a escolha do museu se deve à figura do próprio Frei Confaloni. Ele é o precursor do Modernismo em Goiás, ainda na década de 1950. “A Semana de Arte Moderna de 22 chocou grande parte da sociedade da época, implementou novos processos na relação com as artes, com formatação mais brasileira”, avalia.

Ainda de acordo com Valdir, o movimento trouxe a adoção “da informalidade e a liberdade de produção como as novas regras da Arte Moderna, de modo a romper com o formalismo das artes até então vigente. E é isso que estará presente na exposição ‘100 Anos Depois’”.

Museu Frei Confaloni

O Museu Frei Confalone está localizado no Centro Cultural Estação Cultura, a Antiga Estação Ferroviária, um dos polos da Secult. Em 2019, o local foi reinaugurado pelo então prefeito Iris Rezende, após grande reforma e restauração. Parte da estrutura antiga foi mantida e, por isso, o edifício é reconhecido pelo Iphan como Patrimônio Histórico Cultural Nacional, e é um dos cartões postais da capital.

Serviço: Museu Frei Confaloni sedia exposição de arte coletiva 100 Anos Depois

Quando: de 24 de março a 13 de abril

Horário: Das 8h às 18h, de terça-feira a domingo

Local: Museu Frei Confaloni – Antiga Estação Ferroviária – Praça do Trabalhador, Centro de Goiânia