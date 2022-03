Programação do Cine Cultura tem estreias de dois filmes

O Cine Cultura, em Goiânia, tem a estreia de dois filmes na programação até o dia 30 de março. Dessa maneira, os filmes Fabian – O Mundo Está Acabando, do diretor Dominik Graf, e A Ilha de Bergman, de Mia Hansen-Love, começam a ser exibidos nesta quinta-feira (24/3). Além disso, segue em exibição a produção PJ Harvey – Um Cão Chamado Dinheiro, do diretor Seamus Murphy.

Adaptado do livro Fabian: “A História de um Moralista”, o roteiro do longa Fabian – O Mundo Está Acabando se passa em Berlim, no ano de 1931. Jakob Fabian trabalha no departamento de marketing de uma fábrica de cigarros durante o dia e vagueia por bares, bordéis e estúdios de artistas com o seu próspero amigo Labude, de noite. Todavia, quando conhece Cornelia, ele apaixona-se. Porém, Fabian também se torna vítima de uma torrente de demissões, enquanto Cornelia constrói uma carreira como atriz, graças ao seu chefe e admirador. Um acordo que Fabian considera difícil de aceitar.

Com um nome bem sugestivo, o longa A Ilha de Bergman, que estreia na programação do Cine Cultura, traz um casal de cineastas americanos que se aventuram para uma ilha para escrever os argumentos dos seus próximos filmes. Assim, fazem uma peregrinação ao sítio que inspirou o diretor Ingmar Bergman. Com o tempo, a realidade e a ficção começam a esbater-se com a paisagem selvagem da ilha como cenário.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. O local tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro e é exigido comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acompanhar as sessões.

Confira como fica a programação do Cine Cultura (até 30 de março) | Goiânia

15h: Pj Harvey – Um Cão Chamado Dinheiro (14 anos)

17h: Fabian – o Mundo Está Acabando, de Dominik Graf (16 anos)

20h15: A Ilha de Bergman, de Mia Hansen-Love (14 anos)