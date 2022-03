Vazamento de amônia leva trabalhadores de frigorífico para hospital, em Pires do Rio

Nesta terça-feira (22/3) sete funcionários de um frigorífico foram levados para o hospital devido a um vazamento de amônia. O caso aconteceu no município de Pires do Rio, localizado na região sudoeste do estado de Goiás. De acordo com a empresa, os funcionários do local foram encaminhados para receber atendimento médico no hospital municipal e passam bem.

Sobre o caso, a Enel informou que houve apenas uma ocorrência transitória, às 04h07min, com duração de um segundo. Entretanto, ressaltou que as interrupções transitórias na rede elétrica podem ser causadas por diversos fatores externos.

Após o local passar por uma avaliação, os colaboradores levados para a unidade de saúde foram classificados como faixa verde, que representa risco mínimo de agravos à saúde, sendo liberados logo em seguida. Já o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) informiu que não foi acionado para atender a ocorrência.

O frigórifico que trabalha especificamente com a produção de aves, informou que a energia havia acabado no local e que os funcionários foram encaminhados para a área externa da companhia com a intenção de que os técnicos em segurança confirmassem que o vazamento havia sido controlado. Após a vistoria feita pelos técnicos, as atividades foram retomadas na empresa.

Leia a nota divulgada pela Enel, abaixo:

A Enel Distribuição Goiás informa que, no caso da empresa em questão, houve uma ocorrência transitória às 04h07min do dia 22, com duração de 01 segundo. A Enel reitera que as interrupções transitórias na rede elétrica podem ocorrer por diversos fatores externos e que, por esse motivo, as empresas que operam com atividades que oferecem qualquer tipo de risco devem possuir sistemas de proteção adequados em operação que sejam capazes de absorver o impacto desses eventos externos, bem como garantir a segurança de operação de suas plantas.

O que é amônia