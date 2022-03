Anfiteatro Municipal Cantor Leandro é inagurado em Aparecida

O Anfiteatro Municipal Cantor Leandro, no Setor Residencial Solar Central Park, em Aparecida de Goiânia, será inaugurado nesta quinta-feira (24/3), às 18h. Assim, haverá apresentação da Orquestra Municipal e a presença de trabalhadores da arte e cultura do cidade.

Em homenagem ao cantor sertanejo Leandro, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia nominou o novo espaço cultural com o nome do músico. O tributo se tornou oficial através de uma Lei Municipal aprovada em abril de 2021. Dessa forma, o nome oficial é Anfiteatro Municipal como Luiz José Costa (Leandro).

“Fizemos questão de homenagear o cantor Leandro, que fez dupla com Leonardo, e que nos deixou precocemente, no auge de sua carreira. Ele representa a classe artística goiana, e queremos retribuir a importante obra social que sua família realiza na cidade, através da Casa de Apoio São Luís”, disse o prefeito Gustavo Mendanha.

O espaço está pronto há um ano, mas devido a pandemia de Covid-19, a inauguração foi adiada. Segundo o secretário de Cultura, Avelino Marinho, alguns eventos foram realizados no local, porém, agora será preparado um calendário de eventos no novo espaço cultural.

Estrutura do Anfiteatro

Com capacidade para receber um público de 650 pessoas, o Anfiteatro Municipal Cantor Leandro, em Aparecida de Goiânia, é equipado para realização de festivais, apresentações de teatro e encontros artísticos. Além disso, para shows musicais, workshops, seminários e formaturas.

O local possui 2,1 mil m² de área edificada, com piso superior e inferior com acessibilidade. Ademais, possui sistema de iluminação especial e sonorização acústica.

A obra da Prefeitura de Aparecida, executada em convênio com o Governo Federal, custou R$ 7,3 milhões. Do total, foram R$ 5,3 milhões repassados pelo Ministério do Turismo, bem como contrapartida do município de R$ 1,4 milhão.