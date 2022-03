Após dois anos, Gusttavo Lima anuncia retorno do festival Buteco em Goiânia

Os fãs de sertanejo e do cantor Gusttavo Lima acordaram nesta quinta-feira (24/3) com um ótimo motivo para comemorar, pois o cantor anunciou em suas redes sociais, no fim da tarde de ontem (23), a volta do evento “Buteco do Gusttavo Lima”. Este é com toda certeza um dos maiores festivais do estilo musical e já tem data e local confirmados após dois anos de pausa, devido a pandemia.

O evento está previsto para acontecer no dia 03 de setembro, em Goiânia. De acordo com o anuncio é melhor o público se preparar para “a maior experiência de suas vidas”, pois o cantor irá cumprir a promessa de um show inesquecível. Especulações iniciais apontam que diversos nomes da música irão dividir o palco com Gusttavo Lima.

Em relação ao local onde o show acontecerá na capital, a informação ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de que em breve a Balada Music, organizadora do evento, disponibilize mais detalhes. Como de costume, os ingressos poderão ser adquiridos online, através da plataforma BaladApp. A data para o início das vendas também não foi divulgada.

Buteco do Gusttavo Lima

O festival Buteco é um evento destinado à musica sertaneja criado pelo cantor Gusttavo Lima e tem percorrido todo país, com edições em dezenas de cidades. Considerado um dos maiores e mais importantes eventos da atualidade, o evento é conhecido inclusive em diversos países ao redor do mundo.

O conceito do festival de música surgiu a partir da gravação do DVD “Buteco do Gusttavo Lima” em 2014, que teve como intenção de produzir um disco com grandes clássicos da música sertaneja raiz e romantica. O sucesso do album foi tão grande que, em 2017, uma segunda edição foi lançada juntamente com uma turnê de divulgação que, posteriormente, deu origem ao atual formato do Festival.

As primeiras edições aconteceram em 2018, passando por cidades como Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Brasília (DF) e Palmas (TO). Já em 2019, 20 cidades receberam o projeto de fevereiro a dezembro, contemplando Chapecó (SC), Patos de Minas (MG), Valinhos (SP), Belém (PA), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Vitória (ES), Salvador (BA), Natal (RN), Recife (PE), Juiz de Fora (MG), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Curitiba (PR) e Cuiabá (MT). Durante o ano de 2020, o festival passou por Rio de Janeiro (RJ) e São Luiz (MA).

Os maiores records de público do festival aconteceram em Belo Horizonte-MG (+57 mil pessoas), Goiânia-GO (+50 mil pessoas) e Brasília-DF (+45 mil pessoas). No palco do Buteco, Gusttavo Lima recebeu nomes como Dorgival Dantas, Humberto & Ronaldo, Israel & Rodolffo, Mano Walter, Alok, Xand Avião, Jonas Esticado, Saia Rodada, Bruno & Marrone, Matheus & Kauan, Dilsinho, Wallas Arrais, Dennis DJ, Ávine Vinny, Bell Marques, Simone & Simaria, Gustavo Mioto, Felipe Araújo, Thiago Brava, DJ Eme, Baile do Mário, Raça Negra, João Bosco & Vinícius, Leonardo, César Menotti & Fabiano, Sorriso Maroto e o saudoso Gabriel Diniz.