Goiânia começa a aplicar 4ª dose da vacina contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) começou, nesta quinta-feira (24/3), a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Assim, a vacinação começa pelos idosos com mais de 80 anos e vai acontecer em todas as 72 salas da SMS. Além disso, em uma van que estará estacionada no Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG), campus Samambaia, na Avenida Esperança, s/n, Vila Itatiaia.

De acordo com a SMS, estão aptos a tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em Goiânia todos os 23,1 mil idosos que já tomaram a 3ª dose. O imunizantes que será aplicado é da fabricante Pfizer. Segundo a prefeitura da capital, não há risco de faltar vacinas.

“A vacina já demonstrou ser eficaz contra esta doença e o reforço vai trazer mais garantia de saúde a todos. Quem não vacinou, vacine. Vamos deixar este vírus para trás”, disse no Twitter o prefeito Rogério Cruz.

A 4ª dose da vacina será aplicada após quatro meses da 3ª. O horário de vacinação é das 8h às 17h nas salas e das 8h às 16h na van. Para receberem o imunizante, os idosos devem levar o comprovante da 3ª dose.

Uso de máscaras em Goiânia

Na última semana, a prefeitura de Goiânia regulamentou a flexibilização do uso de máscaras na capital, que serão obrigatórias apenas em ambientes fechados. Além disso, o uso continua sendo obrigatório para pessoas imunossuprimidas, com comorbidades de alto risco, bem como para as que não se vacinaram ou que apresentem sintomas de síndrome gripal.