Goiânia Shopping lança nova edição da Temporada Gourmet

De 28 de março a 10 de abril, o Goiânia Shopping, no Setor Bueno, realiza a Temporada Gourmet 2022 . Assim, o evento, feito para quem quer viver novas experiências gastronômicas na cidade, tem cardápios especiais a preços únicos em restaurantes, na praça de alimentação, bem como em cafeterias do centro de compras.

O objetivo da Temporada Gourmet 2022 é possibilitar que os clientes do Goiânia Shopping variem os pratos do dia a dia. Além disso, que conheçam as diversas opções de alimentação do local com valores promocionais.

Dessa forma, os restaurantes Cheese House, Paris 6, Ankai e Outback terão cardápio especial a R$ 59,90. Ademais, na Praça de Alimentação, quem for ao shopping vai encontrar pratos e combos pelo valor fixo de R$ 25,90. E, nas cafeterias, produtos por R$ 10,90.

Durante a Temporada Gourmet 2022, ao fazer compras no valor de R$ 300 (sendo, ao menos, uma compra em operação de alimentação com valor mínimo de R$ 10,90), o cliente poderá trocar as notas fiscais por um kit de três pimentas Mendez. Será permitida uma troca por CPF. O balcão de trocas estará no Piso 2, em frente ao quiosque da Tea Shop.

A programação ainda terá atrações musicais na Praça de Alimentação, sempre a partir das 19h. Nos dias 29/3 e 5/4, a apresentação será da cantora e compositora Yas Guimarães. E, nos dia 31/3 e 7/4, o palco recebe Rodrigo Mendes.

Cardápios especiais

Entre os restaurantes que terão valor fixo de R$ 59,90, o Ankai irá fornecer o Combo Low Carb. São 27 peças, sendo 5 sashimis salmão, 5 sashimis salmão black e 5 sashimis atum. Ademais, 5 sashimis tilápia, 5 gunkans salmão e cream cheese, 2 niguiris salmão e kani.

Já o prato da Temporada Gourmet da Cheese House será o Spaguetti Carbonara. Portanto, quem escolher o restaurante irá experimentar um Carbonara Cremoso com Duo de Queijos (parmesão e grana padano, bacon caramelizado e crocante de filé mignon). O valor promocional será válido das 18h às 23h.

Entre os restaurantes da praça de alimentação que participam da Temporada Gourmet 2022 do Goiânia Shopping, estão Bob’s, Bapi, Fon Pin, Poke Nihoa, Spoleto e Toshca. Além disso, Jah do Açaí, Komiketo, Max Sushi, Peixe na Rede e Pizza Hut. Ainda participam QG Pastéis, Subway e Giraffas.

Entre as cafeterias estão Havanna, Kopenhagen, Casa Bauducco, Popcorn e Bubblekill. Ademais, Kekala, The Waffle King, Tea Shop e The Cookies.

