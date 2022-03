‘Terror do INSS’: Idoso de 121 anos recebe alta após se recuperar de dengue, em Goiás

Aos 121 anos, seu Andrelino Vieira da Silva, venceu mais uma batalha: contra a dengue. Ele recebeu alta nesta quarta-feira (23) do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade, em Goiás. O idoso ficou conhecido nacionalmente após comemorar o aniversário com o tema ‘terror do INSS’.

Seu Andrelino foi internado no último dia 18 de março e, ao receber alta na unidade de saúde, ele fez questão de agradecer a equipe médica: “Muito obrigado pelo carinho de vocês. Agora vou pra minha casa com saúde e bem-estar. Que Deus os abençoe.”.

Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado falou da alegria de ver o idoso recuperado. “Que alegria, Sr. Andrelino, fico muito feliz em saber que o senhor foi bem cuidado, que já está recuperado e cheio de saúde. Desejo ao senhor muitos anos de vida e que continue levando alegria por onde passa. O INSS que se cuide, porque o Andrelino é aroeira!”, escreveu.

Homenagem

No início deste mês o idoso recebeu uma placa em homenagem aos 121 anos de vida. O presente foi do Ministro Onyx Lorenzoni e do Presidente do INSS José Carlos de Oliveira.

“É um grande orgulho ter o senhor como beneficiário do INSS. São 121 anos de uma história que ultrapassa a própria existência da Previdência Social do Brasil e merece ser celebrada. Essa homenagem é um sinal do nosso carinho, respeito e admiração”, diz a mensagem.

‘Terror do INSS’: Idoso de 121 anos comemora aniversário

Seu Andrelino Vieira é morador de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, e nasceu em fevereiro de 1901. Ele já foi casado e teve sete filhos, mas apenas cinco ainda estão vivos. Além disso, ele ainda tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

Em fevereiro deste ano, a história do idoso viralizou depois que ele ganhou um bolo da neta com o tema “terror do INSS”. A ideia foi executada por uma das netas dele, depois que um amigo deu a sugestão. Tudo foi feito em casa, pois à época, todos da família testaram positivo para Covid-19.