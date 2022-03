Vereadora de Palmeiras de Goiás tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral

Nesta semana a Justiça Eleitoral de Goiás ordenou a cassação do mandato da vereadora, e presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, Tais Lopes (PSDB). A decisão da justiça eleitoral foi pautada na acusação de que a parlamentar pagou faturas de energia elétrica em troca de votos na última eleição. A defesa de Tais irá recorrer.

De acordo com a representação do Ministério Público Eleitoral (MPE), durante a campanha eleitoral de 2020, a parlamentar que já exercia mandato, visitou a casa de um eleitor. Na época da denuncia, a vereadora foi filmada pagando duas faturas, no valor de R$ 189 e pouco mais de R$ 120 reais, em troca o morador e a família teriam que votar na então candidata.

Defesa da vereadora nega compra de votos

Durante o decorrer do processo, a defesa da acusada afirmou que Tais foi até a casa do eleitor, porém negou que a presidente da Casa Legislativa de Palmeiras de Goiás tenha pago as faturas em troca de votos. A justificativa da defesa diz que a ajuda prestada era costumeira e não teve qualquer ligação política e afirmaram que o morador não estava com o título eleitoral apto a votar.

Ao aceitar a denuncia, o MPE, através de um de seus juízes, disse que as gravações e depoimentos comprovam que a vereadora prometeu benesse financeira, em troca de apoio na campanha. O magistrado afirmou também que o fato mancha a democracia representativa e é uma situação lamentável na política brasileira.

Importante ressaltar que o magistrado do MPE decidiu em desfavor dos suplentes do vereador Noel Silva de Souza (PTC), Laudimar Rodrigues Gomes (PTC) e Iron Vital dos Santos (PSDB). O entendimento do juiz é de que houve, em todos os casos, a compra de votos, assim como denunciado do Ministério Público Eleitoral, respaldado pelo artigo 41-A, caput, da Lei 9.504/97.

O trio de suplentes foi condenado a ter seu diploma cassado, gerando inelegibilidade por oito anos, assim como devem pagar multa no valor de R$ 12 mil (Noel), R$ 15 mil (Iron) e R$ 8 mil (Laudimar). A decisão ainda cabe recurso.