Goianira comemora 100 anos com shows de Rio Negro e Solimões e Rick & Renner

Em comemoração ao Centenário de Goianira, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, promove shows com atrações musicais no Lago Municipal Umberto Donato Ialacci, durante este final de semana.

Centenário de Goianira: shows de Rio Negro e Solimões, Rick & Renner e Bruna Karla

A fim de dar início as celebrações do Centenário de Goianira, a dupla Rio Negro e Solimões se apresenta hoje (25/3), no Lago Municipal, a partir das 19h. Dentre a coletânea musical dos artistas se destacam clássicos como “Tô por Aí”, “Madrugada Triste” e “Na Sola da Bota”.

No sábado, dia 26, será a vez da dupla Rick e Renner se apresentar nas festividades do Centenário de Goianira. Conhecida por músicas como “Preciso dizer que te amo”, “Nessa estrada”, e “Minha luz”, a dupla irá agitar a população a partir das 19h.

Para encerrar a programação musical dos 100 anos de Goianira, no domingo, dia 27, a artista convidada é a cantora gospel Bruna Karla. Ela é conhecida por músicas como “Cicatrizes”, “Sou Humano” e “Tudo é possível”.

Comemorações

Comemorando o Centenário de Goianira, na região metropolitana da capital, a prefeitura promove desde a última quinta-feira (24/3), outras ações. Dentre elas, se destaca a Missa de Celebração aos 100 anos do município, realizada ontem na Paróquia São Geraldo, Igreja Matriz.

Além disso, na manhã desta sexta-feira (25/3), aconteceu desfile cívico para celebrar os 100 anos do município localizado a 2okm de Goiânia. A programação prevê ainda Festival gastronômico, Fest Off Road: Fusca Croos, Jeep Cross, Extreme, Passeio Off Road, Encontro de Motos, Exposição de Carros Antigas, que acontecerá nos 3 dias de evento e a entrada é 1 kg de alimento não perecível, além de GP do Centenário, no dia 27.

As informações sobre as festividades foram retiradas do Instagram da prefeitura de Goianira, onde podem ser encontradas mais informações sobre os três dias de evento.