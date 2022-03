Cia. de Teatro Nu Escuro volta à cena com trabalhos presenciais e on-line

A Cia de teatro Nu Escuro retorna, em 2022, os trabalhos presenciais, com apresentações no Brasil e na Argentina, e também manterá uma agenda on-line. Assim, em abril, nos dias 2 e 9, a companhia apresenta o projeto “Nu Escuro On-line”, bem como as transmissões da versão audiovisual do espetáculo “Gato Negro” e da websérie “Barbas”. As exibições são seguidas de lives com os integrantes do grupo. Para os que buscam aperfeiçoamento do trabalho de atuação teatral, a Nu Escuro também fará duas oficinas gratuitas. O projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc.

No dia 2 de abril, das 9h às 12h e das 14h às 18h, será oferecida a oficina “O ritmo no trabalho do ator”, com Abílio Carrascal e Adriana Brito. À noite, às 19h, a companhia fará a transmissão da versão audiovisual do espetáculo “Gato Negro”, que é dirigida por Hélio Fróes, para uma obra já consagrada da Cia. Nu Escuro. A exibição será seguida de live com os atores Lázaro Tuim e Izabela Nascente.

Já no sábado seguinte, dia 9 de abril, durante o dia, Eliana Santos e Hélio Fróes oferecem a oficina “A construção do personagem”. À noite, às 18h30, a companhia exibirá os quatro episódios da websérie “Barbas”. Ademais, haverá uma live com Izabela Nascente e Lázaro Tuim.

Formação teatral gratuita

A oficina de “construção do personagem” é voltada a artistas e público em geral acima de 14 anos. Portanto, o objetivo é compreender “o processo de elaboração do personagem a partir das circunstâncias propostas em um processo de criação artística”.

Já a oficina sobre o “ritmo no trabalho do ator” também é voltada a artistas e público em geral acima de 14 anos. Assim, irá abordar a importância do elemento musical “ritmo” no trabalho de atuação/interpretação cênica.

Há 20 vagas disponíveis para cada oficina. Os interessados devem se inscrever para seleção a partir do dia 25/03 pelo linktr.ee/nuescuro. Elas acontecerão das 9h às 12h e das 14h às 18h pela plataforma Zoom.

De volta à estrada

A Cia de Teatro Nu Escuro voltará à estrada em breve. Dessa maneira, irá colocar em prática o projeto “Dentro e Fuera”, que circulará cinco estados brasileiros e duas cidades na Argentina. Com essa circulação, a companhia terá se apresentado em todas as capitais brasileiras.

Tuim explica esse sentimento que ocorre entre a maioria dos artistas: “A expectativa de retorno presencial é enorme. Estamos em um misto de felicidade, mas também de preocupação, pois sabemos que a pandemia ainda não acabou. E mesmo que a situação apresente um quadro de melhora, é necessário continuarmos tomando todos os cuidados possíveis. O que também nos leva a continuar desenvolvendo ações virtuais, já que esse novo universo, agora, já é mais conhecido e vivenciado de forma mais natural”.

Sobre essa nova realidade de criação e intercâmbio cultural, a partir do mundo virtual, Lázaro Tuim ressalta: “Vejo que mesmo quando estivermos com a situação da pandemia totalmente controlada, devemos continuar realizando ações online, pois as possibilidades que foram criadas, os encontros, as trocas de experiências com artistas e pessoas de todos os cantos imagináveis e inimagináveis é uma realidade maravilhosa”.

Serviço: Cia de Teatro Nu Escuro On-line

2 de abril

– 9h às 12h e 14h às 18h: Oficina de “ritmo no trabalho do ator”, com Abílio Carrascal e Adriana Brito (via Zoom)

– 19h: Transmissão do espetáculo “Gato Negro”, seguida de live com Izabela Nascente e Lázaro Tuim (YouTube e Facebook da Cia. Nu Escuro)

9 de abril

– 9h às 12h e 14h às 18h: Oficina de “construção do personagem”, com Hélio Fróes e Eliana (via Zoom)

– 19h: Transmissão da websérie “Barbas”, seguida de live com Izabela Nascente e Lázaro Tuim (YouTube e Facebook da Cia. Nu Escuro)