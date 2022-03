Food Run, em Goiânia, une esporte e gastronomia

Goiânia terá, no dia 15 de maio, a primeira edição da Food Run, feita para quem gosta de corrida e também da boa comida. Assim, a corrida de rua terá provas de 5km e 10km, nas categorias feminino e masculino. Ao final da prova, os participantes poderão participar de um brunch. A corrida é uma realização da República da Saúde e Flow.

A largada da Food Run será às 7h, em frente a República da Saúde, no Setor Sul. Dessa forma, o percurso será feito na região do Setor Marista. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br até o dia 5 de maio. Os três primeiros, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, receberão troféus. A inscrição tem o valor de R$ 108 e o participante ganha o kit com camiseta e a participação no brunch ao final da prova.

Segundo o organizador da corrida de rua, Mateus Suassuna, a proposta é incentivar hábitos saudáveis por meio da prática esportiva, bem como um momento de confraternização entre os participantes. “Juntamos corrida e gastronomia. É um momento muito familiar onde os participantes podem praticar a corrida e depois desfrutar o brunch com opções para agradar a todos”. A expectativa é que 850 pessoas participem da Food Run

O Brunch será em frente ao República da Saúde para os participantes. Dessa forma, eles serão servidos de café, sucos, tapioca efrutas. Além disso, picolés, pães, croissant, entre outras coisas.

Serviço: Food Run Goiânia

Quando: 15 de maio

Horário: Largada às 7h

Onde: Saída no Setor Sul, e percurso na região do Setor Marista