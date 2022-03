Bebê está em estado grave em UTI de Goiânia após ter 80% do corpo queimado

Um bebê de 2 anos que teve 80% de seu corpo queimado, em Rio Verde (GO), foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hugol em Goiânia, na capital do estado. João Lucas Silva Ferreira se acidentou no último dia 17, quando panela com água quente caiu sobre seu corpo.

Acidente com água quente deixa criança com corpo queimado

Segundo informações do pai da criança, Lucas Ferreira, o acidente aconteceu quando a família estava cozinhando feijão. A criança teria puxado a panela de água quente que estava no fogão e acabou sendo atingida. Desesperados, eles saíram às pressas para o hospital.

Os pais do bebê também destacaram que estão desempregados. Além disso, eles também precisaram deixar a cidade onde moram, no sudoeste goiano, a fim de cuidar do filho na capital goiana.

Lucas Ferreira e a mãe da criança, Beatriz Cristina estão se acomodando em uma casa de apoio, em Goiânia (GO) e se revezam para ficar com o filho no hospital. Ainda de acordo com a família, o menino deve passar por uma traqueostomia e por um procedimento de raspagem neste sábado.

Boletim médico

De acordo com último boletim médico da unidade de saúde onde o menino está internado, o estado geral do paciente é grave, ele se encontrar sedado e respira com ajuda de ventilação mecânica. As informações foram são da manhã deste sábado (26).

Ainda segundo o pai do bebê, Lucas Ferreira, a esperança é de que o bebê saia logo do hospital para se recuperar em casa.

Recomendação

Segundo recomendação dos bombeiros, líquidos e alimentos quentes, fósforos, fios elétricos, torradeiras, bules, garrafas térmicas e outros equipamentos devem ser mantidos fora do alcance das crianças. Além disso, o ideal é usar as “bocas” de trás do fogão colocando os cabos para trás de forma que fique fora do alcance das mãos.