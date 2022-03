Motorista fica em estado grave após bater contra poste, em Goiânia

Um acidente de trânsito na Avenida Anápolis, na Vila Pedroso, em Goiânia (GO) deixou motorista em estado grave após colidir com posto de energia da Enel.

De acordo com dados apuradas no local, o condutor do automóvel, Luiz Eduardo Bezerra Oliveira, estava sozinho e transitava em alta velocidade pela Avenida.

Contudo, ao perder controle da direção do carro bateu em poste de energia em frente a uma drogaria, localizada no bairro. Em seguida, também atravessou o canteiro central da Avenida.

Ainda conforme as informações obtidas sobre o acidente, o motorista conduzia Ford/EcoSport, cor prata, e trafegava no sentido Centro / Jardim das Oliveiras.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia, o HUGO. O motorista está internado em estado grave.

Equipes da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia, a Dict, Batalhão de Trânsito e Polícia Técnico-Científica compareceram no local do acidente de trânsito. A fim de apurar os fatos que ocasionaram o acidente de trânsito com o veículo será instaurado Inquérito Policial.

Acidente de trânsito no Jardim Balneário Meia Ponte

Em outro caso, registrado na última quinta-feira (24), um carro bateu contra um poste no bairro Jardim Balneário Meia Ponte, na região norte de Goiânia.

O Corpo de Bombeiros Militares de Goiás foi acionado para atender a ocorrência, que ainda resultou em capotamento do veículo. Ao todo, seis viaturas do órgão foram encaminhadas ao local.

Após atendimento de resgate do Corpo de Bombeiros, a vítima do acidente de trânsito foi encaminhada para avaliação na Unidade Hospitalar.