PRF faz maior apreensão de cocaína deste ano na BR-452, em Rio Verde

Nesta sexta-feira (25/3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de cocaína em Goiás, referente a este ano. Aproximadamente, 450 quilos da droga estavam escondidos em um fundo falso de veículo interceptado na rodovia BR-452, em Rio Verde (GO).

Apreensão de cocaína no sudoeste goiano

A apreensão de cocaína ocorreu quando equipe da PRF, formada por policiais em combate ao narcotráfico, estavam patrulhando a rodovia. Ao se deparar um veículo com possível defeito transitando na via, a equipe parou o condutor de veículo a fim de informá-lo a respeito do provável problema.

O caminhão estava carregado com soja e trafegava pela BR-452, em Rio Verde (GO), aparentemente, com problemas mecânicos. Contudo, ao abordar o condutor, os policiais suspeitaram das informações que ele passava e também da rota sinalizada e encaminharam o veículo para uma vistoria na base da Polícia Rodoviária Federal.

Buscas

Durante a vistoria do veículo, a PRF se deparou com fundo falso montado na carroceria do caminhão. Nele, mais de 220 kg de cocaína em pó (pronta para consumo) e 216 kg de pasta base de cocaína foram encontrados. Cerca de R$ 70 milhões é o cálculo de prejuízo estimado ao crime organizado pela apreensão de drogas.

Além da apreensão da cocaína, equipe da PRF localizou arma de fogo calibre 9 milímetros com 11 munições, escondida no frigobar do veículos. O motorista, 30 anos de idade, natural da Bahia, foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma.

O homem confessou que pegou o caminhão carregado com cocaína, no município de Campo Novo dos Parecis em Mato Grosso. Além disso, também informou que recebeu oferta de R$ 70 mil a fim de transportar o material ilícito até o município de Rio Verde (GO). A ocorrência foi encaminhada à polícia civil do município.

As informações e o vídeo divulgados são de autoria da Polícia Rodovia Federal, em Goiás.