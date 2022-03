Homem mata irmão a facadas após discussão e é preso em Porangatu

Mais um caso trágico foi registrado neste sábado (26/3), em Goiás. Um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de matar o próprio irmão, de 32 anos, a facadas, em Porangatu, na região norte do estado. O caso teria acontecido após uma briga.

Informações da Polícia Militar apontam que os irmãos estavam comemorando o aniversário da cunhada e acabaram brigando durante a festa, onde ingeriram bebidas alcoólicas. Por esse motivo, a vítima foi dormir na casa de um amigo, pois morava junto com o irmão com quem se desentendeu.

Entretanto, o suspeito pegou uma faca e foi atrás do irmão. Novamente, eles brigaram e arremessaram capacetes um no outro. Durante a briga, o suspeito desferiu pelo menos dois golpes de faca no irmão, que não resistiu e acabou falecendo.

De acordo com o comandante da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, os irmãos já tinham um histórico de brigas e a vítima já teria até esfaqueado o irmão há cerca de três anos. Desde então, eles brigavam constantemente.

Homem mata irmão a facadas e foge após o crime

O crime aconteceu por volta de 4h e o suspeito fugiu após o crime. Entretanto, uma testemunha informou à polícia a direção para onde o homem teria fugido e ele acabou sendo encontrado na casa de uma tia, em um assentamento onde já morou. O local fica a cerca de 40 km do centro da cidade.

Preso, o homem confessou o crime e foi encaminhado para a unidade prisional de Porangatu, onde está à disposição da Justiça. A arma do crime não foi encontrada, pois teria sido descartada no momento da fuga. Segundo a PM, na roupa do investigado havia mancha de sangue.

A defesa do suspeito não foi localizada até a publicação desta reportagem, mas o espaço segue aberto para manifestação.