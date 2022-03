Gusttavo Lima é internado em Goiânia após passar mal

O cantor Gusttavo Lima foi internado no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia (GO), após passar mal na madrugada desta segunda-feira (28/3).

Informações apontam que o cantor foi internado com intoxicação alimentar, após realizar show em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no domingo (27). No entanto, Gusttavo Lima já recebeu alta e se sente bem.

Em conversa com colunista Leo Dias, do Metrópoles, o Embaixador, como também é conhecido, comentou que sentiu náuseas e vomitou. Segundo o cantor, ele teria passado mal ao comer algum alimento: “Comi alguma coisa que não bateu bem e vim cá tomar um soro, umas vitaminas”.

De acordo com as informações obtidas com a assessoria do cantor, Gusttavo Lima foi atendido na capital pelo médico Adilon Cardoso. Ainda segundo a assessoria, a agenda do Embaixador segue normalmente, sem nenhuma alteração.

Comunicado Assessoria de Imprensa

O cantor Gusttavo Lima passou mal na noite de ontem, após o show em Caxias do Sul (RS). Ao chegar em Goiânia (GO), deu entrada na madrugada de hoje (28/03) no Hospital do Coração Anis Rassi, onde foi atendido pelo dr. Adilon Cardoso. O artista teve uma intoxicação alimentar. Já foi liberado, está em casa e passa bem. Agradecemos pela preocupação de todos.

Retomada do festival Buteco de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima, internado na madrugada de hoje, anunciou em suas redes sociais, na última quinta-feira (23/3), volta do evento “Buteco do Gusttavo Lima”. O festival tem a data prevista de 03 de setembro, em Goiânia.

O festival “Buteco“, criado pelo cantor Gusttavo Lima, é destinado à musica sertaneja e tem percorrido todo país, com edições em dezenas de municípios. Considerado um dos maiores e mais importantes eventos da atualidade, o evento é conhecido inclusive em diversos países ao redor do mundo.

De acordo com o anuncio, o público deve se preparar para “a maior experiência de suas vidas”, pois o embaixador cumprirá com promessa de um show inesquecível. Especulações apontam que alguns nomes da música dividirão o palco com o cantor.

Em relação ao local onde o show acontecerá na capital, a informação ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de que em breve a Balada Music, organizadora do evento, disponibilize mais detalhes. Como de costume, os ingressos poderão ser adquiridos online, através da plataforma BaladApp. A data para o início das vendas também não foi divulgada.