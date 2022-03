Idoso cai da garupa de motocicleta e morre atropelado na BR-153, em Goiânia

Alcidino Machado da Cruz, idoso de 62 anos, morreu após sofrer acidente de trânsito e ser atropelado por veículo não identificado, no viaduto da GO-020, no sentido Aparecida/ Goiânia. Idoso caiu da garupa de motocicleta quando retornava de Senador Canedo.

De acordo com as informações obtidas no local pela equipe da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito, a Dict, Alcidino Machado se deslocou até o município vizinho, que fica a 20 km da capital goiana, a fim de olhar uma residência para comprar.

No entanto, quando retornava do trajeto, ao passar pelo viaduto, se desequilibrou da motocicleta e caiu sobre a via. Em seguida, o idoso foi atropelado por veículo não identificado que transitava no trecho.

Idoso que caiu de motocicleta: motoristas envolvidos não prestam socorro a vítima

O motorista do veículo que atropelou o idoso e o condutor da motocicleta, na qual Alcidino Machado da Cruz estava na garupa, fugiram do local do acidente de trânsito sem prestar socorro a vítima.

Equipes da Dict, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico Legal (IML), da Triunfo Concebra e Polícia Científica do Estado de Goiás estiveram no local.

Em outro caso, idoso é atropelado e internado em estado grave na capital

Em janeiro deste ano, um idoso de 65 anos foi internado em estado grave após atropelamento envolvendo carro e motocicleta, no Setor Sul, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios obtidos no local pela Dict, uma mulher dirigia um carro de passeio e trafegava pela Avenida Universitária, sentido Praça Cívica. No entanto, ao chegar em semáforo com a Rua 24, foi checar aplicativo e acabou atropelando o idoso que estava em uma motocicleta.

O idoso caiu no trecho e sofreu várias lesões graves na cabeça, após sobrevoar o carro e colidir com o para-brisas do veículo. Vítima foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada para Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo.

A motorista, que conduzia carro de passeio, foi submetida a teste de bafômetro que apresentou resultado negativo.