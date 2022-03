Shopping de Goiânia terá primeiras salas vip de cinema da capital

O Shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia, ganhará novo complexo de cinema, inclusive com as primeiras salas vip da capital Segundo a direção da rede de Cinema Cinemais, elas devem ser inauguradas ainda no primeiro semestre de 2022.

Ao todo, estão previstas cinco salas de cinema incluindo duas vip, as primeiras em operação em Goiânia, e mais três salas em formato tradicional. As salas vip terão poltronas em couro, reclináveis e com mesa de apoio para alimentos. Além disso, terão atendimento com garçom e um cardápio gourmet. Todas as salas serão equipadas com sistema de som Dolby 7.1 e caixas acústicas JBL.

A rede Cinemais conta com 13 complexos distribuídos em Minas Gerais, São Paulo e Goiás. “É com muita alegria que anunciamos essa novidade que, sem dúvidas, trará para o nosso público uma experiência diferenciada”, comenta a head de marketing do shopping, Amanda Starling.

Outro novo cinema em Goiânia

Goiânia já havia ganhado um novo centro cultural, em fevereiro, que funciona no lugar do antigo Banana Shopping, no Centro da cidade, chamado de Galeria CineX. Assim, o local tem cinemas, bomboniere, e terá cafeteria e cervejaria. Além disso, uma sala exclusiva para apresentações de teatro, música, mostras e espetáculos.

E o espaço já tem seu primeiro grande evento agendado, a 14ª edição da mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”. A mostra de cinema conta com curadoria do professor e crítico de cinema Lisandro Nogueira, e acontece entre os dias 8 e 21 de abril.