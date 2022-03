Zimbro Cocktails & Co. passa a ser misto de bar, restaurante e café

O Zimbro Cocktails & Co., no Setor Marista, em Goiânia, passa a funcionar durante o dia, com misto de bar, restaurante e café. Assim, a partir desta terça-feira (29/3), serão servidos quatro opções diárias de pratos no cardápio, que será trocado quinzenalmente. O funcionamento do local é de terça a domingo, sempre com início às 11h.

O menu do Zimbro Cocktails & Co. terá uma proposta contemporânea. Dessa maneira, sempre terá saladas, pratos completos (inclusive vegetarianos) e sobremesas. Além disso, aos sábados e domingos terá pratos exclusivos e novidades semanais. Uma das receitas já servidas foi o Pad Thai, uma massa de arroz com base tailandesa. O prato tem legumes, tiras de mignon suíno, camarões e cogumelos salteados finalizado com coentro e moyashi. De entrada, um bocadito de tempurá de salmão.

Para beber, além dos drinks pensados pelo sócio, bartender e mixologista Benício Calaça, o local terá opções de sucos. Além disso, será disponibilizada a carta de vinhos e cafés selecionados pela King Cafés Especiais.

Localizado na Alameda Ricardo Paranhos com a Rua 1128, em Goiânia, o Zimbro conta com mais de 150 rótulos de gin, incluindo raridades do mundo todo.

Serviço: Zimbro Cocktails & Co. – Goiânia

Endereço: Alameda Ricardo Paranhos com a Rua 1128, no Setor Marista

Horário de funcionamento: de terça a domingo, a partir das 11h

Informações e reservas: (62) 9.8521-1997.