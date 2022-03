Café Fest Cerrado: Goiânia terá 2ª edição de festival de cafés especiais

O Café Fest Cerrado, um festival de cafés especiais, chega a sua 2ª edição, e acontece no Shopping Cerrado, em Goiânia, nos dias 8, 9 e 10 de abril. Assim, irá reunir cafeterias, baristas, representantes, distribuidores, bem como amantes do café com o objetivo de contribuir para a construção e consolidação da cena dos cafés especiais em Goiânia. O evento terá cursos, palestras, oficinas e mais atividades.

Organizado pela Estação 14, cafeteria localizada no piso térreo do centro de compras, o evento será realizado em diferentes horários a cada dia. Dessa forma, acontece na sexta-feira (8/4), das 17h às 22h. No sábado (9/4), das 10h às 20h. Além disso, no domingo (10/4), das 11h às 20h.

A programação da 2ª edição da Café Fest Cerrado é aberta para o público em geral. Dessa maneira, além dos cursos, palestras, oficinas, terá workshops, competições, bem como exposição e comercialização de produtos de marcas regionais, nacionais e internacionais relacionadas ao setor. Ao todo, seis cafeterias especializadas de Goiânia participarão do evento. São elas: Estação 14, Garoa, Luiz Café Conceito, Ópera Café, Elegia e Subverso.

Passaporte

O evento tem um passaporte all day, que garante o direito de livre entrada e saída em cada dia de evento. Ademais, garante a consumação dos cafés e capuccinos produzidos pelos baristas e cafeterias. O valor é de R$ 10 para sexta-feira, R$ 15 para sábado, e R$ 10 para domingo. Ainda é possível comprar o passaporte para os três dias de evento, que tem valor de R$ 20. Eles podem ser adquiridos por este link.

As pulseiras poderão ser retiradas entre os dias 4 e 7 de abril, nas cafeterias Estação 14, Garoa, Luiz Café Conceito, Ópera Café, Elegia e Subverso. Além disso, nas torrefações Muy Café e King Café Store ou, ainda, durante os dias do festival, na portaria do evento. O Shopping Cerrado tem estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário.

A programação completa do evento pode ser acessada AQUI!

Serviço: 2ª edição Café Fest Cerrado – Goiânia

Quando: 8, 9 e 10 de abril

Horário: Dia 8: das 17h às 22h | Dia 9: das 10h às 20h | Dia 10: das 11h às 20h.

Onde: Shopping Cerrado – Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Ingressos: https://linktr.ee/cafefestcerrado