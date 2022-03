Homem com cocaína em cinta elástica é preso pela PRF, em Mineiros

Na manhã de hoje (29/3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, em flagrante, um homem de 32 anos, com 4,2 kg de pasta base de cocaína na BR-364, em Mineiros (GO). Suspeito era passageiro de ônibus e transportava a droga em uma cinta elástica.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao realizar o trabalho de fiscalização em um veículo de transporte de passageiros, o homem apresentou sinais de nervosismo. A PRF, portanto, solicitou que retirasse a blusa de frio, a qual estava vestido.

Após realizar a retirada da vestimenta, os policiais rodoviários federais encontraram quatro tabletes da droga presas ao homem.

Na ocasião, passageiro informou a PRF que havia pegado a droga em Cuiabá, capital mato-grossense e levaria para Jataí (GO). No município goiano, seria pago R$ 4 mil para homem pelo transporte da cocaína.

O passageiro, então, foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil de Mineiros.

As informações e imagem do caso foram divulgadas pela PRF.

Maior apreensão de cocaína pela PRF em Rio Verde (GO) aconteceu na última semana

Na última sexta-feira (25/3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de cocaína em Goiás, referente a este ano. Aproximadamente, 450 quilos da droga estavam escondidos em um fundo falso de veículo interceptado na rodovia BR-452, em Rio Verde (GO).

A apreensão da droga ocorreu quando equipe da PRF, formada por policiais em combate ao narcotráfico, estavam patrulhando a rodovia.

Ao se deparar um veículo com possível defeito transitando na via, a equipe parou o condutor de veículo para informá-lo a respeito do provável problema em caminhão. Contudo, ao abordar o condutor, policiais suspeitaram das informações de informações repassadas por ele e, também, da rota sinalizada e encaminharam o veículo para uma vistoria na base da Polícia Rodoviária Federal.

Durante a vistoria, a PRF se deparou com fundo falso montado na carroceria do caminhão. Nele, mais de 220 kg de cocaína em pó (pronta para consumo) e 216 kg de pasta base de cocaína foram encontrados. O cálculo de prejuízo estimado ao crime organizado pela apreensão de drogas foi de cerca de R$ 70 milhões.