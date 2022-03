Novo Mapa do Turismo de Goiás passa a contar com 92 municípios

O novo Mapa do Turismo do Estado foi divulgado pela Goiás Turismo, e agora passa a contar com 92 municípios. Assim, eles são distribuídos em 10 regiões turísticas: Vale do Araguaia, Ouro e Cristais, Chapada dos Veadeiros e Negócios e Tradições. Além disso, Pegadas no Cerrado, Estrada de Ferro, Lagos do Paranaíba, Águas e Cavernas do Cerrado, Vale da Serra da Mesa e Águas Quentes. De acordo com a Agência Estadual de Turismo, seis cidades saíram e outras 19 entraram para o Mapa. A listagem anterior contava com 79 destinos.

Os novos integrantes são: Anicuns, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cocalzinho, Divinópolis, Doverlândia, Flores de Goiás e Guarani de Goiás. Ademais, Ipameri, Itapuranga, Luziânia, Mossâmedes, Nova Roma, Nova Veneza, Novo Gama, Palmelo, Posse, Simolândia e Uruana. Já os municípios de Aparecida de Goiânia, Caldazinha, Catalão, Portelândia, Terezópolis de Goiás e Urutaí não enviaram a documentação exigida e saíram da lista. O município de Baliza trocou de região e passa a integrar a “Pegadas no Cerrado”.

Para compor o Mapa deve ser comprovada a existência do órgão ou entidade responsável pelo setor. Também deve ser destinada dotação para o turismo na lei orçamentária anual e possuir um Conselho Municipal de Turismo ativo, comprovando a existência de uma Instância de Governança Regional. Os dados enviados pelos municípios foram validados pela Goiás Turismo e homologados pelo Ministério do Turismo (Mtur).

Novos municípios no Mapa do Turismo em Goiás

A Região das Águas e Cavernas do Cerrado é a que agrega o maior número de municípios no Mapa do Turismo de Goiás. Dessa forma, são 11 destinos com vocação para o Ecoturismo. Eles possuem o Cerrado preservado, rios, cachoeiras e cavernas.

Outro destaque é o município de Ipameri, da Região da Estrada de Ferro, que foi o primeiro a enviar a documentação e comemora por retornar ao Mapa do Turismo. Segundo a coordenadora da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Izabella Aguiar, figurar entre os 92 destinos turísticos possibilita que a cidade tenha maior visibilidade. “Temos muita riqueza histórica e cultural, ecoturismo e apostamos, também, no enoturismo (vinho). Estamos empenhados em desenvolver nossos atrativos”, afirmou.

O município de Palmelo, conhecido como a Capital Espírita do Brasil, entrou pela primeira vez para o mapa. O secretário municipal de turismo, Alex da Silva Oliveira, disse que a cidade recebe visitantes do mundo todo, mas é pouco divulgada. “Nossa gestão entendeu a importância de integrar o mapa e, com isso, teremos uma promoção maior do nosso turismo religioso”, disse.