Sesc Goiás lança projeto esportivo com mil vagas gratuitas

O Sesc Goiás lançou, em parceria com o Vila Nova Futebol Clube, 1 mil novas vagas do Esporte Sesc em Ação. O projeto, que é100% gratuito, é voltado a crianças de 4 a 16 anos que estudam na rede pública de educação. Além disso, as famílias devem ter renda per capita de até 3 salários mínimos. A ação aconteceu no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, na Vila Nova, em Goiânia.

O Esporte Sesc em ação também tem parceria do Governo do Estado de Goiás e da prefeitura de Goiânia. Assim, oferece aos jovens aulas de Iniciação Esportiva, Futebol, Karatê, Taekwondo e Judô. As aulas serão feitas em quatro pontos localizados em Goiânia.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas presencialmente. Confira AQUI as unidades disponíveis e os documentos exigidos.

Mais sobre o projeto Esporte Sesc em Ação

Além das modalidades esportivas, o Sesc Goiás também irá oferecer aos alunos matriculados no projeto Esporte Sesc em Ação atendimento oftalmológico, por meio do programa Saúde Visão. Ademais, acesso à leitura através do BiblioSesc. Dessa forma, irá possibilitar que os estudantes que tiverem a Credencial (cartão) Sesc atualizada façam o empréstimo de livros.

“Faz parte da nossa missão firmar parcerias que beneficiem diretamente a nossa população, oferecendo o que o Sesc e a Fecomércio têm de melhor aos goianienses”, afirma do presidente da Fercomércio Sesc-Senac, Marcelo Baiocchi.

“Queremos oportunizar para esses jovens o acesso ao esporte como uma forma de desenvolvimento físico, psicológico e também de sociabilização. O esporte pode mudar vidas e, sabendo disso, o Sesc trabalha para que ele chegue ao máximo de pessoas possível”, afirma o diretor regional do Sesc Goiás, Leopoldo Veiga Jardim.