Suspeitos de esfaquear jovem até a morte são presos, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás, a PCGO, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios/DIH, prendeu na manhã de ontem (29/3), 2 dos 4 suspeitos de esfaquear jovem até a morte, em distribuidora de bebidas, no Setor Parque Tremendão, em Goiânia.

E.S.T.J (30 anos) e P.I.M.O (24 anos) foram presos pela PCGO. Ambos já confessaram o crime e forneceram a identificação do quarto elemento.

As prisões correspondem a investigação em curso na DIH, a qual apura a morte de homem, 24 anos, no dia 23 de dezembro do ano passado. Na data em questão, a vítima se envolveu em discussão com outras cinco indivíduos.

Durante as investigações do caso, três dos 4 autores suspeitos de esfaquear o jovem até a morte foram identificados. Na ocasião, suas prisões foram deferidas pelo Poder Judiciário.

Antes de esfaquear jovem até a morte, indivíduos agrediram homem por motivo banal

Em dezembro do ano passado, no dia 23 , um homem de 24 anos se envolveu em discussão com outros cinco indivíduos. Desentendimento por motivo banal aconteceu em distribuidora de bebidas, no Setor Parque Tremendão, em Goiânia. Todos os envolvidos faziam uso de bebidas alcoólicas quando o fato aconteceu.

Durante a discussão, os indivíduos desferiram golpes de pauladas e chutes na vítima, que caiu desacordado no chão. Nesse momento, um dos agressores foi embora. No entanto, os demais indivíduos envolvidos com agressão decidiram matar a vítima.

Com o homem ainda desacordado no chão, os indivíduos utilizaram uma arma branca e esfaquearam o jovem até morte.

Câmeras de segurança, presentes no local, capturaram o momento do crime.

Policial Civil prende homem suspeito de matar deficiente aposentado por validez a facada

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), de Aparecida de Goiânia, cumpriu mandado de prisão temporária de último suspeito do homicídio de Jilmar José da Silva, 47 anos.

O crime aconteceu no dia ocorrido no dia 08 de junho do ano passado, no Setor Quinta da Boa Vista, no município localizado na região metropolitana.

A vítima, pessoa com deficiência física e aposentada por invalidez, foi encontrada em casa com uma perfuração no peito, advinda de facada.