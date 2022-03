Yasmin Santos grava DVD, em Goiânia, com participação de Bruno e Marrone

Amanhã (29/3), a partir das 20h, a cantora Yasmin Santos gravará DVD, no Laguna Gastrobar, em Goiânia, com a participação de Bruno e Marrone. Além da dupla sertaneja, novo trabalho da artista também contará com presença de Hugo e Guilherme.

Músicas “Saudade Nível Hard”, “Pronta Para Trair” e “Para, Pensa e Volta”, a qual conta com participação de Marília Mendonça, compõem a lista de sucessos da cantora sertaneja.

Os ingressos para a gravação do DVD de Yasmin Santos podem ser adquiridos, por meio da site BaladApp.

Participação de Bruno e Marrone na gravação de DVD de Yasmin Santos

Bruno e Marrone são um nome conhecido da população goiana. A dupla sertaneja iniciou seus trabalhos em Goiânia, na década de 198o. Desde então, soma diversos sucessos ao longo de sua trajetória, como as músicas, “Vida Vazia”, “Na Conta da Loucura” e “Boate Azul”.

Bruno & Marrone é uma dupla brasileira de música sertaneja formada pelos cantores Vinícius Félix de Miranda, o qual é conhecido artisticamente como Bruno, e José Roberto Ferreira, conhecido pelo nome artístico de Marrone.

Yasmin Santos e o feminejo

Com mais de cinco anos de estrada, Yasmin Santos se destaca com um dos nomes do “feminejo”, movimento musical onde as mulheres interpretam e compõem letras do sertanejo, trazendo destaque para a figura feminino.

Marília Mendonça se destaca como a precursora deste movimento, o qual conta também com outros nomes importantes, como Maiara e Maraisa, Simone e Simaria, Naiara Azevedo, Paula Mattos, Paula Fernandes e Lauana Prado.

A presença feminina na música sertaneja, no entanto, precede ao movimento chamado “feminejo”. Roberta Miranda, Irmãs Galvão e Sula Miranda são algumas das artistas femininas pioneiras dentro do sertanejo

Serviço: Gravação de DVD Yasmin Santos com participação de Bruno & Marrone

Local: Laguna Gastrobar

Contato: (62) 9.9943-9739

Endereço: Alameda Barbacena, Qd. 28 – Lt. 18 – Vila Alto da Glória, Goiânia – GO

Instagram: @lagunagyn

Texto redigido com informações da Assessoria de Comunicação