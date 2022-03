Morre mulher que teve 90% do corpo queimado após discussão por ciúmes, em Minaçu

O Corpo de Bombeiros de Minaçu (GO) atendeu na tarde desta terça-feira (29), por volta das 16h, uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, que teve cerca de 90% do corpo queimado. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, a mulher gritava de dor quando foi atendida.

Conforme relato de testemunhas à polícia, a mulher saiu correndo, com o corpo em chamas, pedindo socorro. Diante do fato, um homem que estava na Praça das Crianças tirou a camiseta que usava para apagar o fogo do corpo da vítima.

Segundo a corporação, a mulher foi levada, primeiramente, ao Hospital Municipal, e em seguida, transferida para Goiânia. No entanto, de acordo com informações obtidas com o Delegacia da Polícia Civil do município, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta quarta-feira (30).

Em entrevista ao Dia Online, o delegado da Delegacia de Polícia Civil de Minaçu, Jarder Vieira, informou que a autora do foi presa na tarde de hoje (30/3), em flagrante. Além disso, Vieira também destacou que a mesma confessou autoria do crime durante interrogatório e os motivos do crime.

O delegado ressaltou ainda que, segundo as informações preliminares, a vítima estava com seu namorado perto da autora, momento que as duas começaram a discutir por causa do rapaz.

De acordo com o delegado, a mulher que teve o corpo queimado teria agredido a autora. “Segundo a autora, a vítima a teria agredido com pedras e pauladas. A autora foi a um posto de combustível e comprou R$2 de gasolina e retornou ao local. Lá, ateou o liquido inflamável na vítima e em seguida, ateou fogo”.

A Polícia Civil ainda continua com as investigações para apurar o caso.