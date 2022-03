O Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, divulgou novo Mapa do Turismo, que passa a contar com 92 municípios, divididos em 10 regiões turísticas. De acordo com a Agência Estadual de Turismo, seis cidades saíram da listagem e outras 19 entraram para a lista, a qual anteriormente contava com 79 destinos.

As localidades estão distribuídos nas regiões turísticas do Vale do Araguaia, Ouro e Cristais, Chapada dos Veadeiros, Negócios e Tradições, Pegadas no Cerrado. Além disso, Estrada de Ferro, Lagos do Paranaíba, Águas e Cavernas do Cerrado, Vale da Serra da Mesa e Águas Quentes também constam na lista das regiões.

Ministério do Turismo estabelece critérios para novo Mapa do Turismo em Goiás

Com o objetivo de estabelecer o novo Mapa de Turismo em Goiás, o Ministério do Turismo estabeleceu alguns critérios. Dentre eles, o município precisa comprovar existência do órgão ou entidade responsável pelo setor e possuir Conselho Municipal de Turismo ativo.

Além disso, as localidades também devem destinar dotação para o turismo na lei orçamentária anual e comprovar a existência de Instância de Governança Regional.

Confira os municípios que integram o Mapa do Turismo em Goiás

O Novo Mapa do Turismo em Goiás conta com 92 municípios, subdivididos em 10 regiões turísticas do estado.

Confira a seguir a distribuição da regiões e os respectivos municipios que compõem o nova lista.