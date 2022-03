Parque da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, terá visitação noturna

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) inicia, nesta quinta-feira (31/3), um novo formato de visitação, que será noturna. Assim, de quinta-feira a sábado, será permitida a entrada de turistas durante a noite no local, sempre acompanhados por guias credenciados.

Essa é a primeira vez que toda as trilhas e cachoeiras do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros poderão ter esse tipo de visitação. A possibilidade já existia, mas somente para acampamentos. Além disso, podia ser feita apenas na trilha laranja – Sete Quedas.

De acordo com a SociParques, empresa concessionária responsável pelo apoio aos visitantes e serviços de infraestrutura no PNCV, a ideia é diversificar as possibilidades de experiências oferecidas aos turistas que visitam a região todos os anos.

Na iniciativa atual, não será permitida a prática de camping, somente a visitação a partir das 20h, com retorno até às 18h do dia seguinte. A ideia é que o visitante possa vivenciar a noite, a madrugada e o amanhecer nas trilhas do parque, com regras que já são aplicadas em visitas durante o dia.

A entrada para a visitação noturna só poderá ser feira a partir da Vila de São Jorge, que pertence ao município de Alto Paraíso de Goiás, onde está a sede do parque. Os ingressos já estão à venda no site da SociParques. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (62 99642-9828), bem como pelo e-mail: [email protected]

Regras da visitação noturna ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Para a visitação noturna ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, algumas regras deverão ser seguidas. Assim, foi criado um Protocolo Operacional de Visitação.

Para o período noturno todos(as) os(as) visitantes e o(a) condutor(a) devem ter sua própria lanterna, que deve ser, preferencialmente, de cabeça. Portanto, não é aceita lanterna de telefone celular. Os grupos nesse período deverão ser formados por no máximo 6 visitantes. Além disso, no período noturno a atividade de banho nos rios não é recomendada. Porém, não é proibida.

Para o período de visitação noturna ao parque, o grupo deve comprar o ingresso de forma antecipada. As entradas podem ser adquiridos antecipadamente pela página da concessionária Sociparques, ou na bilheteria do PNCV.