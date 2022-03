PC prende suspeito de homicídio contra travesti, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), prendeu ontem (29/3), no Jardim Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, suspeito do homicídio contra travesti, no dia 5 deste mês.

O homem de 37 anos é suspeito de assassinar, Renan de Araújo Farias, que atendia pelo nome social de Isabela, 22 anos. A vítima estava em Goiás há 15 dias e realizava programas na região de motéis de Aparecida de Goiânia.

Homicídio contra travesti foi motivado por briga entre partes por valor de encontro

Por volta da 1h da madrugada, do dia 3 deste mês, o homem de 37 anos combinou um programa com a vítima pelo valor de R$ 30. Diante disso, os dois se dirigiram para um lote baldio no veículo do suspeito.

Contudo, na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, houve um desentendimento entre as partes conforme consta no interrogatório do autor. O motivo da discordância foi o valor do programa, já que na ocasião, a vítima teria passado a cobrar R$ 50.

Durante a luta corporal entre as partes, o autor esfaqueou o travesti por três vezes na região do pescoço. O homem utilizou um arma branca, canivete que era portado pela própria vítima para assassiná-la.

Investigações da PCGO utilizaram câmeras de segurança para identificar suspeito

Com o objetivo de investigar o crime de homicídio contra travesti, a PCGO fez amplo levantamento de filmagens de câmeras de segurança de imóveis da região. Além disso, o órgão também fez levantamentos dos equipamentos da prefeitura a fim de identificar o suspeito.

Após análise das imagens das câmeras, um perfil do suspeito foi traçado. Nele, constava características da motocicleta utilizada pelo autor do crime, capacete, roupas e uma mochila, a qual portava.

Diante da varredura nas câmeras de monitoramento da prefeitura, os policiais civis identificaram um motociclista com as mesmas características, flagrado em filmagens dois dias antes do crime acontecer. Além disso, também identificaram a placa do veículo. Com as informações, o autor do crime foi identificado e preso.

Durante o interrogatório, o autor confessou o crime, inclusive, a própria arma utilizada para assassinar a vítima foi localizada na mochila do mesmo.

O homem de 37 anos deve ser indiciado pelo homicídio qualificado e o inquérito deverá ser concluído nos próximos dias.