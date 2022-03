Procon aponta variação de mais de 220% em preços de peixes, durante Quaresma

Pesquisa do Procon Goiânia, realizada entre os dias 21 e 25 deste mês, em 11 peixarias da capital apontou variação no preço dos peixes durante a Quaresma. No levantamento, os fiscais identificaram alteração de até 223% no valor dos pescados.

O levantamento apontou maior diferença no quilo da caranha, em seguida da posta de piramutaba, filé de merluza, salmão e sardinha. Além da variação de mais de 22o% no preços de peixes, a pesquisa demonstrou ainda diferença de 33,39%, no custo da dúzia dos ovos de galinha.

Cinco espécies lideraram a variação de preços de peixes

De acordo com a pesquisa, a maior alteração foi identificada no quilo da caranha, com variações de preços entre R$ 17,90 e R$ 57,90. No quilo da piramutaba, no entanto, a variação chegou a 203,08%, com preços de R$ 19,79 a R$ 59,98.

As altas mudanças foram encontradas, também, no quilo do filé de salmão, cujos preços variam entre R$ 61,98 a R$ 159,80, no filé de merluza cuja variação foi de mais de 160%, além da sardinha, que apresentou alteração de até 139,42% nos valores.

As menores variações de preço de peixes, no entanto, são do linguado, badejo, bacalhau do Porto e dourada.

Mudanças nos preços também podem ser observadas na dúzia de ovos

Os fiscais do Procon também identificaram mudanças nos preços da dúzia de ovos de galinha, alimento bastante consumido, pela restrição de carne vermelha por muitos religiosos, na Quaresma.

Segundo a pesquisa, a alteração de valores na dúzia de ovos vermelhos pode chegar a 90%. No entanto, na de ovos brancos, a diferença de preços varia de R$ 5,99 a R$ 7,99.

Procon orienta consumidores na compra de peixes durante Quaresma

Diante da variação encontrada, o Procon Goiânia alerta aos consumidores que compram peixes durante a Quaresma, a aproveitarem promoções e negociarem preços. Além disso, se possível, a orientação é substituir pescados considerados nobres pelos de preços mais acessíveis.

Em caso de dúvidas e denúncias, a população pode acionar o Procon Goiânia pelos telefones (62) 3524-2942/2936.