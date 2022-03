Exposição é feita a partir de guarda-roupa feminino dos anos 60 e 70

A Galeria 588 Art Show, em Goiânia, vai abrir as portas de um guarda-roupa que foi mantido fechado por mais de 50 anos. Assim, quando abertas, mostraram um conjunto intacto de vestimentas, acessórios, artefatos de toalete, bem como documentos, cuidadosamente guardados. O acervo de moda nunca visto antes é da colecionadora goiana e marchand Zilca Rodrigues de Lima. A mostra, chamada “Dos Pés à cabeça: Retratos da Mulher Goiana por um Guarda-roupa de 1960 – 1970”, será aberta a partir do dia 6 de abril, e segue até o dia 6 de maio, sempre funcionando das 13h às 17h.

A exposição tem elementos como vestidos, calçados, bolsas, revistas de moda e acessórios. Além disso, outros itens que contribuem para o entendimento da importância da moda como forma de expressão e interação da mulher goiana.

De origem interiorana e rural em Goiás, Zilca Rodrigues Lima possui uma trajetória marcada pela atuação em múltiplos campos. Portanto, representa muitas mulheres goianas.

O projeto tem apoio concedido pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás (Secult Goiás), através da Lei Aldir Blanc/2021.

Sobre Zilca de Lima

O acervo da exposição da Galeria 588 Art Show foi guardado por cerca de 50/60 anos. Dessa forma, evidencia a relação da trajetória de Zilca Rodrigues de Lima com a moda, as artes e aeducação em Goiás, assim como tudo fabricado no Brasil e no exterior. Nascida no município de Serranópolis-GO, em setembro de 1939, Zilca cursou o normal e técnico em contabilidade em Jataí, onde viveu e trabalhou como professora e nacampanha nacional de alimentação escolar.

Mudou-se para Goiânia, em 1970, onde trabalhou na merenda escolar e adquiriutuberculose química, no mesmo momento em que ingressava no curso de Direito da antiga Universidade Católica de Goiás (UCG). Assim, foi nesta instituição de ensino superior que conheceu seu companheiro Sebastião Félix de Oliveira e engravidou. Naquele momento,a tuberculose era de difícil cura. Dessa forma, passou 11 meses em tratamento na cidade de Petrópolis (RJ), onde nasceu seu filho, Rodrigo Félix de Lima. É ele que, como idealizador e curador, faz desta exposição uma homenagem a sua mãe Zilca.

Após curada, Zilca terminou seus estudos e se formou no ano de 1975. Prestou concurso público federal em Brasíli (DF), passando a atuar como Técnica em Assuntos Educacionais, no então Ministério da Educação e Cultura (MEC) até a sua aposentadoria, aos 48 anos de idade. A cidade do Rio de Janeiro (RJ) foi um destino constante, a partir de 1987. Por lá, comprava artes, artesanatos e antiguidades em feiras, shoppings e antiquários para abastecer a loja “Chez Anna Artes e Coisas”, que abriu no Setor Oeste, em Goiânia, após se aposentar. A loja permaneceu em funcionamento por cerca de 30 anos.

Serviço: Exposição “Dos Pés à Cabeça: Retratos da Mulher Goiana por um Guarda-roupa – 1960 – 1970” | Galeria 588 Art Show

Quando: De 6 de abril a 6 de maio

Horário de visitação: Das 13h às 17h

Local: Galeria 588 Art Show – Rua C-167, Qd. 588, Lt.11 – Jardim América

Informações: (62) 98140-1920 | @588artshow