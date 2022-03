Goiás está com mais de 100 vagas abertas para programa de estágio: confira

As inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Estágio do Governo de Goiás estão abertas, a partir da data de hoje (31). A seleção, promovida pela Secretaria da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo, prevê o preenchimento de 104 vagas.

Os selecionados irão atuar em diversos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional. Além disso, cumprirão jornada de estágio de quatro horas diárias no turno da manhã (das 8h às 12h) ou da tarde (das 14h às 18h). Os alunos, portanto, terão uma jornada de 20h distribuídas de segunda a sexta-feira.

A bolsa de estágio é composta por auxílio financeiro, no valor de R$ 1.000, vale-transporte no valor de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais.

Discentes de mais de 20 cursos de diferentes áreas podem concorrem as vagas de estágio

Alunos de 22 cursos em diferentes áreas de atuação, listados no edital 003/2022, poderão participar do processo seletivo, que irá selecionar mais de 100 estagiários para preencher as vagas de estágio do Governo de Goiás.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas disponíveis, o discente deve esta regularmente matriculado em um dos cursos que constam no edital. Além disso, precisa comprovar frequência em instituição de ensino superior conveniada com o estado.

Confira como se candidatar as vagas do processo seletivo

Caso queira se candidatar a uma das vagas de estágio de Goiás, o interessado deve acessar o portal de seleção, por meio do site selecao.go.gov.br. Uma taxa de R$ 20 será cobrada para se inscrever no processo seletivo.

A seleção será feita por meio de prova objetiva composta por questões nas áreas de Língua Portuguesa; Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás. Outros assuntos como Noções de Administração Pública e Raciocínio Lógico também serão cobrados na avaliação.]

A previsão é que a prova seja aplicada no dia 1° de maio, em Goiânia. Além disso, o previsto é que o resultado final da seleção seja publicado no dia 13 do mesmo mês.