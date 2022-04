Aluna suspeita de colocar fogo em colega após bullying é presa em Goiânia

Aluna de 19 anos foi presa ontem suspeita de colocar fogo em outra estudante, de 17 anos, em uma escola estadual, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, a jovem cometeu o ato após sofrer bullying da colega devido a bronzeamento que havia realizado.

Segundo testemunhas que estavam no local, a jovem de 17 anos estava na fila para pegar o lanche, quando foi surpreendida pela adolescente de 19 anos.

A estudante, em questão, se aproximou da outra aluna pelas costas, ateou álcool e em seguida, colocou fogo na colega. Na ocasião, a vítima foi socorrida por funcionários da unidade de educação, os quais chamaram o Corpo de Bombeiros.

Após o socorro da corporação, a jovem foi encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A adolescente teve 70% do corpo queimado, com queimaduras de 1º e 2º grau. Segundo informações divulgadas, até o momento, a vítima, que respira com a ajuda de aparelho, está em estado grave.

Bullying teria sido o motivo para aluna colocar fogo em colega

A aluna foi presa e encaminhada para a Central de Flagrantes. No local, foi autuada por tentativa de homicídio. Durante seu depoimento a polícia, a jovem disse que ateou álcool e colocou fogo na colega por ter sofrido bullying na escola.

O tenente-coronel Ricardo Viana Aguiar, comandante do Batalhão Escolar, inclusive, destacou em fala, “a estudante disse que, um dia antes, a vítima tinha feito comentários pejorativos sobre o seu bronzeamento e, por isso, levou o álcool e facas para a escola. Depois do ataque, ela foi presa rapidamente pela Polícia Militar”.

Seduc se manifesta sobre o caso e destaca que fará investigação interna para apurar caso

A Secretaria Estadual de Educação, a Seduc, se pronunciou em nota sobre o caso. A pasta informou que fará investigações internas a fim de apurar o caso. Confira na íntegra, a nota da Seduc.

Nota – Seduc

“A Seduc, por meio da Superintendência de Segurança Escolar e Colégio Militar e da Coordenação Regional de Educação (CRE) de Goiânia, acompanha a ocorrência envolvendo estudante do Colégio Estadual do Setor Palmito e contribui com a Polícia Civil, a cargo de quem está a investigação.

– O protocolo de segurança escolar foi utilizado para nortear as ações da pasta, que ofereceu socorro imediato à vítima, acionou Samu e Polícia Militar, que prendeu a agressora. A Coordenação Regional de Educação oferece total apoio à família da vítima.

– Uma equipe da gerência de saúde da Seduc acompanha e dá suporte aos familiares da estudante. Outros servidores atuarão diretamente na unidade escolar para acolher e acompanhar os alunos. A secretaria também realizará uma apuração interna sobre a ocorrência.

– A vítima está internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que é referência para o tratamento de queimaduras no estado de Goiás.”