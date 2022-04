Bilhete Único: usuário pagará R$ 4,30 e poderá trocar de ônibus sem passar por terminal

Foi lançado nesta sexta-feira (1º), pelo Governador Ronaldo Caiado, o Bilhete Único, modelo tarifário que permite que o passageiro pague apenas uma passagem e tenha o direito de trocar de ônibus sem passar pelos terminais de ônibus.

A nova modalidade de cobrança já começa a valer neste sábado (2) em toda Goiânia e Região Metropolitana. Com isso, o usuário pagará o valor atual da passagem, de R$ 4,30, e poderá escolher o melhor trajeto para chegar ao destino, sem ter que necessariamente passar por algum terminal, como era feito antes.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM), o modelo foi inspirado em cidades europeias que são referência na qualidade do transporte público. “Esse é um modelo testado. A estrutura de Goiânia tem a plataforma capaz de implantar essa metodologia por identificação facial. Com isso, avançar em condições que favoreçam o cidadão”, disse o governador durante coletiva de imprensa.

Caiado ainda garantiu que a passagem do transporte coletivo de Goiânia e dos municípios da região Metropolitana da Capital não terá aumento e será mantida em R$ 4,30. “Estamos fazendo com que neste momento difícil os usuários possam ter o preço mantido do transporte coletivo em R$ 4,30. A passagem seria de R$ 7,26, mas estamos dando um subsídio de R$ 2,96, que é um valor substantivo, importante”, afirmou.

Bilhete Único: integração tem tempo determinado para ser feita

Conforme a nova proposta, o passageiro poderá fazer até quatro integrações dentro de 2h30. O embarque é permitido nos quase 7 mil pontos de ônibus. Essa flexibilização pode reduzir o tempo de viagem em até 50 minutos.

Para usar o benefício, não é necessário trocar o Cartão Fácil, basta realizar registro no cadastro de biometria facial ao primeiro acesso. Tal tecnologia será responsável por monitorar o funcionamento do serviço.

O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Tarcísio Abreu, explicou que a medida vai impactar cerca de 20% dos usuários. “A palavra é: planejamento. Chegou a hora de planejar a viagem. Com isso, reduzir drasticamente o tempo [de deslocamento] e o custo da viagem”, disse.

Ônibus elétrico

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (1º), o governador ainda apresentou os detalhes do edital para a locação de 114 ônibus elétricos articulados que vão renovar a frota do Eixo-Anhanguera a partir do segundo semestre deste ano.

A previsão é que o contrato tenha duração de 16 anos, período que o Estado custeará a taxa de manutenção e energia elétrica para abastecer a frota.