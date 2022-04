Flamboyant In Concert tem nova temporada e shows inéditos

O Flamboyant In Concert terá nova temporada em 2022, após dois anos sem acontecer devido a pandemia da Covid-19. Assim, terá uma programação de shows que aposta em apresentações inéditas. Ao todo, serão realizados sete shows, a maioria delas com repertório escolhido exclusivamente para a temporada e presença de artistas convidados.

Para a abertura do projeto, no dia 26 de abril, o grupo Falamansa faz um show com muito forró universitário e o xote. Dessa forma, para reforçar a dinâmica da temporada, o show contará com participação especial da rainha do forró, Elba Ramalho, interpretando algumas canções.

No dia 31 de maio, é vez da banda Jota Quest tocar no Flamboyant in Concert com muito pop rock. O show terá a participação de Wilson Sideral, que é irmão do vocalista da banda Rogério Flausino. Além disso, do cantor Mateus, da dupla Jorge e Mateus.

No dia 28 de junho, Anavitória, formado por Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão. Esta será a pela primeira vez do duo no palco do evento.

Mais da programação do Flamboyant in Concert 2022

No mês do rock, o evento recebe um show acústico dos Titãs, no dia 26 de julho. Ademais, irão se apresentar Mario Fabre e Beto Lee.

No dia 30 de agosto, o Biquini Cavadão aposta num repertório repleto de sucessos, mas sem se esquecer das novidades. A banda contará com o cantor Sidney Magal em parte da programação do show.

Celebrando o samba e a MPB, no dia 27 de setembro, Martinho da Vila promete mostrar porque é considerado um dos maiores compositores do país. Deixando a musicalidade rolar solta, o artista ainda contará com a participação especial da cantora Roberta Sá.

Para fechar a programação do Flamboyant in Concert 2022, no dia 25 de outubro tem roda-de-samba com Zeca Pagodinho. Ele se apresenta pela primeira vez no evento.

Ingressos

A cada apresentação do Flamboyant in Concert em 2022, estarão disponíveis pouco mais de 2,4 mil ingressos para trocas, em cadeiras numeradas e organizadas por setor. Nesta temporada, o Sesc e o Instituto Flamboyant lideram uma corrente de solidariedade. Assim, o público deverá doar alimentos não perecíveis ao realizar as trocas de notas fiscais (de lojas do Flamboyant Shopping) por ingressos.

Para o Setor vermelho, troca-se um ingresso a cada R$1.200 em compras. Para o Setor verde, um ingresso é trocado a cada R$800 em compras. Além disso, para o Setor azul, troca-se um ingresso para cada R$500 em compras. A troca é limitada a quatro convites por CPF.