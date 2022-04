Goiana Jessi ganha prova do anjo e está imune no BBB 22

A goiana Jessilane ganhou a prova do anjo do Big Brother Brasil, o BBB-22, realizada na tarde de hoje (1/4), é o novo anjo da semana e garantiu imunidade para o próximo paredão, que será formado nesta sexta-feira, à noite. Além da imunidade, Jessi também ganhou os prêmios da dinâmica realizada pelas Americanas.

O ator Arthur Aguiar e o atleta Paula André Camilo (P.A) foram os escolhidos pela goiana Jessi para o monstro. Com a decisão, P.A que estava no VIP foi diretamente para Xepa.

Como foi a prova que resultou na vitória da goiana Jessi

Para garantir mais dois dias na casa, já que o próximo emparedado sairá no domingo, os participantes do reality participaram de prova, da Americanas, onde deveriam selecionar seis produtos e entregá-los em casas organizadas de A a F. Além de Jessi, participaram da prova, Natália, Douglas Silva, Eslovênia, Eliezer, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Jessilane, Paulo André, Linn da Quebrada, nesta ordem.

Durante a prova, os participantes do reality deveriam escolher uma entre dez portas disponíveis a fim de realizar delivery. E, atrás de cada uma delas, havia um envelope que continha, ou uma consequência ou um mimo destinado ao jogador. Assim que todos realizaram esta primeira fase da dinâmica, foi realizado o cálculo das pontuações.

Neste fase, o surfista Pedro Scooby ficou com a maior pontuação, no entanto, devido as demais dinâmicas da prova, s goiana Jessi pegou as maiores pontuações dos demais participantes e ganhou a prova do anjo, que dessa vez, é autoimune.

Duas vezes emparedada

A goiana Jessi já disputou dois paredões durante o BBB-22 e escapou deles. Na segunda semana na casa, disputou a berlinda com os pipocas Natália e Rodrigo Mussi, o último sofreu um acidente de carro na última quarta-feira (30), e está na UTI, em estado grave.

Além desse paredão, Jessi também ficou na disputa pela permanência na casa em paredão com Arthur e Jade, ambos camarotes, no entanto, ficou com pequeno percentual de votos nesta berlinda.

Jessi, natural Valparaíso de Goiás (GO), tem 26 anos, é bióloga e professora de Biologia.