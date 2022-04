Máscaras deixam de ser obrigatórias em locais fechados de Goiânia

As máscaras deixaram de ser obrigatórias em locais fechados, a partir desta sexta-feira (1º/4), em Goiânia. A medida foi divulgada pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Assim, um novo decreto deverá ser publicado ainda hoje no Diário Oficial do Município (DOM). As máscaras eram obrigatórias há dois anos, para evitar a disseminação da Covid-19.

De acordo com o decreto, apesar das máscaras não serem mais obrigatórias em Goiânia, o uso segue sendo recomendado para algumas situações. Para pessoas com sintomas gripais, bem como as tiveram contato com pessoas sintomáticas. Além disso, para quem é de grupo de risco, como imunossuprimidos, com comorbidades, idosos e gestantes. Ademais, para os que ainda não estão vacinados ou que estão com a vacinação incompleta.

Também de acordo com o decreto em Goiânia, é indicado o uso de máscaras onde há maior risco de transmissão do coronavírus. Portanto, em locais com aglomerações ou espaços onde não é possível manter distanciamento social. Assim, é recomemdado o usode máscaras no transporte público, em corredores comerciais, bem como em estabelecimentos em horário de pico, e em locais que oferecem serviços de saúde.

De acordo com a postagem do prefeito, as máscaras deixaram de ser obrigatórias em Goiânia, “com muita responsabilidade e após uma análise minuciosa do cenário epidemiológico”.