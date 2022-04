Menina de 10 anos cai de garupa e morre atropelada, em Porangatu

Um acidente na Avenida Adelino Américo de Azevedo, também conhecida como Avenida Federal, resultou na morte de uma criança, em Porangatu (GO). Uma menina de 10 anos estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por seu padrasto de 30 anos, quando caiu e, em seguida, foi atropelada por um caminhão, o qual o homem tentava ultrapassar.

O padrasto da menina de 10 informou aos socorristas, que prestaram atendimento a vítima, que a jovem caiu quando ele perdeu controle do veículo.

Na ocasião, a motocicleta, caiu em uma valeta nas proximidades do canteiro central da avenida, o que fez que o condutor perdesse o controle. Neste momento, o caminhão que o homem de 30 anos tentava ultrapassar, infelizmente, atingiu a garota que havia sofrido a queda.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram chamados e estiveram no local do acidente, mas a menina de 10 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Menina de 10 anos cai de garupa e prefeitura de Porangatu se pronuncia sobre o acidente

Em nota, a prefeitura de Porangatu lamentou o acidente que resultou na morte da menina de 10 anos. Além disso, também informou que a valeta, na qual o motociclista havia caído e em seguida, perdeu o controle do veículo, fica próximo ao meio fio tem 5 cm de profundidade.

No documento, a prefeitura destacou ainda que a vala está sendo construída para reforma de sarjeta. A sarjeta ou valeta, como também é conhecida é destinada ao escoamento das águas das chuvas, nas ruas, estradas e avenidas avenidas que beiram o meio-fio das calçadas.

Ainda, segundo a Prefeitura de Porangatu, a de reforma da sarjeta está sendo realizado por uma empresa terceirizada e que irá apurar se faltou sinalização referente ao serviço no local.

Além disso, também, comunicou, por meio da nota, que prestará apoio a família da menina de 10 anos que caiu da garupa da moto e que já entrou em contato com a mesma.