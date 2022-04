Motorista com carga irregular de agrotóxico tenta fugir da PRF e é preso em Itumbiara

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de ontem (30),na BR 153, em Itumbiara (GO), uma caminhonete GM Montana com carga irregular de agrotóxico. No veículo, policiais rodoviários federais encontraram mais de 800 kg de fertilizantes sem documentação fiscal nem comprovação de origem.5

Após ser preso, o homem de 42 anos informou a PRF que pegou a carga irregular de agrotóxico em Uberlândia (MG) e levaria até Brasília (DF) e não receberia pelo serviço. A carga, o veículo e o motorista foram conduzidos à Polícia Civil de Itumbiara.

Ao tentar fugir da PRF, motorista com carga irregular de agrotóxico foi preso

A equipe da PRF realizava patrulhamento de rotina na rodovia quando solicitou ao motorista que parasse o veículo. Diante da situação, o condutor da caminhonete fugiu e correu em em alta velocidade pelas ruas do município.

Os policiais foram atrás do veículo e, com o objetivo de parar o condutor, efetuaram disparos no pneu. Diante disso, a caminhonete parou e o motorista , que carregava a carga irregular de agrotóxico, tentou fugir do local, mas foi alcançado pelos policiais rodoviários federais e foi preso, em seguida.

Durante a tentativa de fuga da PRF, o motorista colidiu com contra outros veículos que trafegavam na via e gerou riscos aos demais condutores e as pessoas que passavam na calçadas do município.

PRF registra seis acidentes nas rodovias federais do estado

Nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal registrou seis acidentes, que resultaram em sete pessoas feridas nas rodovias federais que cortam Goiás. Além disso, PRF autuou 290 infrações de trânsito no período.

As autuações foram de motoristas que usavam celular ao dirigir, condutores ou passageiros que não utilizavam cinto de segurança e motoristas, os quais realizaram ultrapassagens proibidas.

Durante o período, os policias rodoviários federais fiscalizaram 1.140 veículos e 1.081 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Nas abordagens, sete pessoas foram detidas por crimes diversos.

As informações e imagem do caso foram divulgadas pela PRF.