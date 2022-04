Acidente de trânsito na GO-070 deixa vítima em estado grave

Um acidente de trânsito no Km 06 da GO-070 no sentido Goianira – Goiânia, deixou uma vítima em estado grave na manhã deste sábado (02/4). A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia, informou que o acidente ocorreu por volta das 6h40.

Segundo vestígios obtidos no local, a vítima, J.T.P, mulher de 37 anos, conduzia um veículo Renault/Kwid de cor vermelha pela GO-070. No entanto, na altura do Km 06, a vítima perdeu o controle da direção. Na ocasião, o carro derivou para a direita e subiu em um barranco às margens da rodovia, onde teve seu ponto de repouso.

A vítima foi socorrida e encaminhada para Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o Hugol, em estado grave.

As informações e imagem do acidente de trânsito foram divulgadas pela Dict.

Outro acidente de trânsito com vítima, marcou o início do final de semana em Goiás

Um acidente de trânsito na Avenida Adelino Américo de Azevedo, também conhecida como Avenida Federal, resultou na morte de uma criança, em Porangatu (GO), no norte goiano. Uma menina de 10 anos estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por seu padrasto de 30 anos, quando caiu e, em seguida, foi atropelada por um caminhão, o qual o homem tentava ultrapassar.

O padrasto da menina de 10 informou aos socorristas, que prestaram atendimento a vítima, que a jovem caiu quando ele perdeu controle do veículo.

Na ocasião, a motocicleta, caiu em uma valeta nas proximidades do canteiro central da avenida, o que fez que o condutor perdesse o controle. Neste momento, o caminhão que o homem de 30 anos tentava ultrapassar, infelizmente, atingiu a garota que havia sofrido a queda.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram chamados e estiveram no local do acidente, mas a menina de 10 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na ocasião, a prefeitura de Porangatu lamentou o caso.