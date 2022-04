Neste sábado, Ismael Alexandrino se filia ao PSD, em Goiânia

Na manhã deste sábado, o ex-secretário da Secretário Estadual de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, se filiou ao PSD (Partido Social Democrático), em evento realizado num espaço na Rua 1.131, no Setor Marista, em Goiânia (GO). A filiação ao novo partido seria em virtude de candidatura ao cargo de deputado federal.

A exoneração de Ismael Alexandrino da Secretaria Estadual de Saúde foi assinada na tarde de ontem (01/4), pelo Governador de Goiás, Ronaldo Caiado e deve ser publicada no Diário Oficial do Estado, em edição suplementar.

Com exoneração de Ismael Alexandrino, superintendente da SES assume a pasta

De acordo com declarações do governador Ronaldo Caiado, em eventos públicos, o superintendente de Atenção Integral à Saúde da SES-GO, Sandro Rogério Rodrigues Batista deve assumir a pasta, no lugar de Alexandrino.

Ismael Alexandrino esteve a frente da Secretaria de Saúde, desde o início da gestão de Caiada, em 2019.

Outros nomes do governo de Goiás deixam seus cargos

Além do ex-secretário Ismael Alexandrino, demais pastas do governo de Goiás, perdem nomes em seu comando, sendo uma delas, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, que deixa de ficar a cargo de Rodney Miranda.

Além disso, a subsecretária de Governança Educacional da Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc), Selma Bastos também deixou seu posto.

Os presidentes da Centrais de Abastecimento de Goiás S/A (Ceasa) e da Companhia de Distritos Industriais de Goiás (Codego) Lineu Olímpio e Renato de Castroranda, respectivamente, também abriram mãos de seus cargos para se candidatarem nas próximas eleições.

Em Aparecida, Mendanha também deixa cargo para se candidatar

Na última quinta-feira (31/3), Gustavo Mendanha (sem partido) deixou a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, com o objetivo de se candidatar a governador de Goiás. Vilmar Mariano (antigo vice-prefeito) assume o posto de prefeito do município.

Gustavo Mendanha foi eleito prefeito pelo município nas eleições de 2016, sucedendo a gestão de Maguito Vilela. Em 2020, Mendanha foi candidato a reeleição como prefeito de Aparecida. Na época, foi reeleito com mais de 95% dos votos válidos.