Morre jornalista da SES, Pedro Henrique Ferreira, em Goiânia

Jornalista Pedro Henrique Ferreira, assessor e chefe de comunicação setorial da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) faleceu na manhã de hoje (02/4) aos 33 anos, em Goiânia. O jornalista da SES estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Anis Rassi.

Pedro Ferreira estava internado há cerca de dez dias para se tratar de uma pneumonia bacteriana e sofreu uma piora em seu quadros nos últimos quatro dias. Além da pneumonia, o jornalista também tratava de um derrame plural.

Ronaldo Caiado manifestou pesar pela morte do jornalista Pedro Henrique Ferreira, chefe da Comunicação Setorial da Secretaria de Estado de Saúde

O Governador de Goiás, Ronaldo Caiado manifestou pesar ao saber da morte do jornalista da SES-GO Pedro Henrique Ferreira. Confira abaixo íntegra da nota de pesar.

Nota de pesar

Foi com imenso pesar que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia do falecimento precoce de Pedro Henrique Ferreira, aos 33 anos, vítima de complicações de uma pneumonia.

Natural de Mossâmedes, jornalista, formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Pedro era chefe da Comunicação Setorial da Secretaria de Estado de Saúde. Profissional comprometido com seu trabalho e pessoa ímpar, Pedro comandou com maestria a comunicação e o relacionamento com a imprensa da pasta mais demandada nos últimos anos, devido a pandemia de Covid-19. Pedro também era Médico Veterinário.

Uma perda prematura que entristece familiares, amigos e toda a equipe de Comunicação do Governo de Goiás.

Que Deus em sua infinita bondade conceda forças e consolo aos corações enlutados. Eu e Gracinha Caiado manifestamos nossa solidariedade e profundos sentimentos a todos.

O ex-secretário da Secretaria Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, que deixou a pasta ontem (1º), também se manifestou sobre a morte do jornalista.

“Estava internado há alguns dias, foi intubado anteontem e faleceu hoje [2]. Uma grande perda. Menino de ouro, muito competente, humano, gentil e educado”, pontuou Alexandrino.