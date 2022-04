Ronaldo Caiado participa da abertura da 19ª edição da Tecnoshow nesta segunda (4)

Nesta segunda-feira (4/4), a partir das 8h, será realizada a abertura da 19ª edição da Tecnoshow Comigo, em Rio Verde, no Sudoeste Goiano. O governador Ronaldo Caiado e outras autoridades estarão presentes na solenidade, que acontece no Auditório 1 do Centro Tecnológico Comigo (CTC).

A feira de tecnologia rural, considerada a maior do Centro-Oeste, volta a ser realizada após dois anos de suspensão por causa da pandemia de Covid-19. A expectativa para este ano é superar os números da edição passada, tanto em negociações, quanto em expositores e visitantes.

No estande do Governo de Goiás, serão realizadas, durante toda a feira, atividades como reuniões, debates e palestras. Representantes de diversos órgãos vão despachar do local e participar de reuniões com representantes de empresas e municípios, lideranças setoriais e investidores.

Durante os cinco dias de realização da feira, Rio Verde se torna a sede simbólica da administração estadual, conforme previsto na legislação vigente, a Lei nº 20.425/2019. Por isso, até a próxima sexta-feira (8), os despachos do Estado serão feitos diretamente de Rio Verde, cidade onde acontece, anualmente, a Tecnoshow Comigo.

Tecnoshow 2022

Neste ano, o tema principal da Tecnoshow Comigo é “Produtores alimentam cidades”. A feira, que vai até o dia 8 de abril, conta com diversos e debater com temas sobre o desenvolvimento regional, produção de grãos, mercado global de proteína animal, infraestrutura e logística.

A feira terá ainda atividades como palestras, apresentação de novidades do mercado, reuniões, dinâmicas, além de exposições de animais e plots agrícolas (áreas experimentais e demonstrativas).

Líder em faturamento no Brasil, tendo movimentado em sua última edição, em 2019, mais de R$ 3,4 bilhões, neste ano a expectatiava é superar o número de negociações. Além disso, os visitantes poderão aproveitar 65 hectares de espaço, com 600 estandes de empresas, entidades e órgãos governamentais.