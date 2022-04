Acompanhe: Incêndio em Shopping no centro de Goiânia

Na tarde desta segunda-feira (04/4), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um Shopping, localizado na Rua 3 com a Avenida Araguaia, na capital goiana. No local, funcionava o antigo prédio do Banana Shopping.

Clientes e comerciantes que estavam no centro comercial precisaram sair as pressas do local. A fim de atender a ocorrência, 11 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o shopping.

Até o momento, não houve registro de vítimas e ainda não foi identificado a causa do acidente.

Alterações no trânsito devido ao incêndio em Shopping

Devido ao incêndio no centro comercial, a Secretaria de Mobilidade (SMM), realizou alterações para controlar o tráfego, nas proximidades do shopping.

Agentes da Secretaria de Mobilidade estão no local fazendo controle dos veículos e orientando os motoristas.

A Avenida Araguaia foi bloqueada no cruzamento com as ruas 82, 1 e 2. Além disso, também há desvio entre a avenida Goiás e avenida Tocantins.

Além de incêndio em shopping de Goiânia, Bombeiros atenderam ocorrência de incêndio em condomínio de luxo

Na manhã do último domingo (03/4), uma casa localizada em condomínio de luxo, na avenida Alphaville, pegou fogo. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para apagar as chamas.

Segundo a corporação, o incêndio não atingiu grandes proporções e se concentrou apenas na cozinha da casa. Além disso, não houve vítimas, no local.

A matéria foi redigida com informações do Corpo de Bombeiros.