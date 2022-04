Ao vivo: acompanhe a abertura da 19ª edição da Tecnoshow, em Rio Verde

Está começando a maior feira do agronegócio do Centro-Oeste, a Tecnoshow Comigo. Neste ano, a solenidade de abertura acontece no auditório 1 do Centro de Tecnologia Comigo (CTC), em Rio Verde, no Sudoeste Goiano. Várias autoridades estão presentes no evento, como o governador Ronaldo Caiado, o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, e autoridades públicas e representantes de entidades do setor.

É possível assistir ao vivo tudo o que acontece na cerimônia, através do Agro2, portal oficial de cobertura da Tecnoshow 2022. Para acompanhar basta acessar o site agro2.com.br, o canal do Youtube ou as redes sociais do portal: Agro2.

Para o público ficar ainda mais informado, serão transmitidos podcasts e entrevistas diretamente da feira. Serão abordados temas como negócios, sustentabilidade, tecnologia e muito mais. A apresentação é do engenheiro agrônomo e comunicador Pedro Maia e do jornalista Tiago Vilela.

Tecnoshow 2022

A Tecnoshow 2022 chega com a expectativa de superar a última edição, realizada em 2019, antes da pandemia de Covid-19. O objetivo é ultrapassar o número de comercialização, expositores, público, dinâmicas, exposição de animais e muito mais.

Neste ano, a expectativa é movimentar mais que a última edição, que atingiu a marcar de R$ 3,4 bilhões em negócios, podendo chegar a R$ 7 bilhões.

Sobre o Agro2

Atento às tendências do mercado, o Portal Agro 2 busca ser o maior canal de comunicação do agronegócio, promovendo o cenário brasileiro por meio de ações educacionais e difusão de conhecimentos específicos nas áreas de agricultura, criação de animais, meio ambiente, economia, direito e capacitação gerencial.

Conteúdo em podcast

Para ser ouvido a qualquer hora e em todo lugar, por meio do celular ou computador, o Agro 2 também conta com um programa em formato de podcast.

Os podcasts do Agro 2 abordam temáticas diversificadas e trazem personalidades que são referências em seus segmentos. O programa aborda questões como sustentabilidade, agricultura, pecuária, dicas de manejo, mercado, inovação, pesquisas e legislação.

Os episódios são lançados de segunda a quinta-feira, às 19h, nos principais canais do Portal Agro 2: Spotfy, Deezer, Apple Music e Soundclub. A versão em vídeo do programa pode ser assistida por meio do site www.agro2.com.br e pelo Youtube do portal.