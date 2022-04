Campanha de vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira (4/4)

A 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe se inicia nesta segunda-feira (4/4), em todo o estado de Goiás. Assim, irpa contemplar os grupos prioritários, conforme definição do Ministério da Saúde (MS). Portanto, haverá 965 postos de vacinação fixos nos municípios e 1,8 mil profissionais envolvidos na campanha.

Para facilitar a imunização, a campanha de vacinação contra gripo em Goiás será realizada em duas etapas: na 1ª etapa, de 4 de abril a 2 de maio, serão vacinados os idosos com 60 anos e os trabalhadores da Saúde, que somam mais de 1,079 milhão de pessoas em Goiás.

No Dia “D”, em 30 de abril, e na segunda etapa, de 3 de maio a 3 de junho, serão vacinados gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e professores. Além disso, população indígena, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas. Ademais, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade. Essa população vacinável soma quase 1,3 milhão de pessoas.

Em Goiânia, segundo a prefeitura, as doses estarão disponíveis das 8h às 17h, em 71 salas de vacinas de rotina. Também das 8h às 16h, no Clube da Caixa Econômica Federal, na Avenida T-1, nº 1155, Quadra 53, no Setor Bueno.

A estimativa é que 519,3 mil moradores da capital façam parte dos grupos prioritários para a vacinação. Em razão da grande demanda por vacinas de rotina, o Centro Municipal de Vacinação (CMV) não aplicará doses contra a gripe e nem Covid-19.

O Ministério da Saúde enviou ao Estado, para o início da 1ª etapa de vacinação, 217 mil doses. Todas já foram distribuídas aos 246 municípios.

Documentos para participar da campanha de vacinação contra a gripe em Goiás

É obrigatória a apresentação de documento pessoal para todos os grupos prioritários. Além disso, é preciso levar também o cartão de vacinação. As puérperas deverão mostrar documento pessoal e documento que comprove a gestação (certidão de nascimento do filho ou cartão de gestante). Para pessoas com doenças crônicas, mantém-se a necessidade de prescrição médica ou relatório médico que deverá ser apresentado no dia da vacinação.

Professores, trabalhadores da Saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiro Urbano e de Longo Curso, caminhoneiros, trabalhadores portuários devem portar documento pessoal e documento que comprove vínculo ou categoria profissional (contracheque, crachá, etc).