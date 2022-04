Goiânia e Aparecida de Goiânia iniciam vacinação contra gripe

Campanha de vacinação contra gripe começou hoje (04/4), em Goiânia e Aparecida de Goiânia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), neste ano, a campanha segue até o dia 3 de junho. No dia 30 deste mês, acontecerá o Dia D da vacinação contra gripe.

Em 2022, a campanha de vacinação contra gripe será dividida em duas etapas. Pessoas com 60 anos ou mais, além de trabalhadores da área de saúde podem se vacinar na primeira etapa, que começou hoje e segue até dia 2 de maio.

Já na segunda etapa, que começa a partir do dia 2 de maio, gestantes, puérperas (mulheres que deram a luz em até 45 dias), crianças de 6 meses a 5 anos, professores e pessoas com comorbidades (ou deficiência) poderão se vacinar.

População indígena, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, forças de segurança e funcionários do sistema penal, além de detentos também se imunizarão contra a gripe na segunda fase da campanha.

Vacinação contra gripe em Goiânia

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, no município, as 71 salas de vacinas de rotina estão com as doses disponíveis, das 8h às 17h. Além disso, doses também serão aplicadas no Clube da Caixa Econômica Federal, das 8h às 16h.

Ainda segundo a prefeitura, a estimativa é que 519.378 moradores da capital façam parte dos grupos prioritários para a vacinação. Em decorrência da grande demanda por vacinas de rotina, o Centro Municipal de Vacinação (CMV) não aplicará doses contra a gripe e nem Covid-19.

Além de vacina contra gripe, Aparecida também aplicará doses contra sarampo

Em Aparecida de Goiânia, serão disponibilizados 38 postos para vacinação contra gripe e também, contra o sarampo. Sendo que, nas 37 Unidades Básicas de Saúde, as doses serão disponibilizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e na Central de Imunização, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 13h.