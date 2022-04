Menino de 10 anos fica ferido após cair durante trilha em Alto Paraíso de Goiás

Na tarde de ontem (03/4), um menino de 10 anos sofreu traumatismo craniano após cair de uma altura de 8 metros, durante trilha na Cachoeira Loquinhas, em Alto Paraíso de Goiás, no entorno de Brasília (DF). A criança estava acompanhada do pai e da madrasta, quando o fato aconteceu.

De acordo com informações de turistas que estavam no local, um bombeiro que estava de folga prestou o primeiro atendimento ao garoto até a chegada do socorro. Além disso, alguns médicos também estavam a passeio no local e auxiliaram a vítima até que o Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgências) chegasse.

O menino de 10 anos foi levado para o Hospital Municipal de Alto Paraíso. Contudo, devido a seu quadro clínico, foi encaminhado para Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em Goiânia, onde segue internado. De acordo com a unidade de saúde, o garoto está em estado grave e respira com ajuda de aparelhos.

Além de menino de 10 anos ficar ferido, outro menino de 4 anos é diagnosticado com traumatismo craniano

Na manhã do último dia 8, um menino de 4 anos caiu de um brinquedo conhecido como “tobogã”, que estava instalado na praça de Rio Verde devido a uma feira livre que acontecia no local.

A queda aconteceu no momento em que a vítima subia a escada do brinquedo inflável, se desequilibrou e caiu no chão. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local para prestar os primeiros socorros, encontraram a criança sangrando.

De acordo com as equipes de socorro, o garoto foi diagnosticado com traumatismo craniano e encaminhado para a unidade de saúde do município e, posteriormente, transferido para um hospital particular em Anápolis, onde passou por cirurgia no crânio.

A Prefeitura Municipal de Rio Verde se manifestou sobre o caso e informou que a responsabilidade por parte dos brinquedos é de uma empresa que possui alvará de funcionamento e que, esta mesma empresa, também é a responsável pelos riscos envolvendo a atividade.